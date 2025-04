Los estereotipos de la sociedad

De pequeños, cuando nuestros padres nos cuentan historias de juventud o niñez, lo primero y lo que se repite una y otra vez por todos ellos es: «no destaques, no hay que ser el mejor, tampoco el peor; para no tener problemas, no destaques». Si lo pienso, esos problemas no son más que límites a lo que puedes pensar, ser o hacer viviendo en grupo, en sociedad.

Los castigos en la sociedad actual son cada vez menos injustos y frecuentes, gracias a personas que lucharon contra los estereotipos o la imagen que la sociedad quería que se diera. Esos valores e ideas se grabaron en las personas de aquella época, en la que gritar una injusticia era sentencia de muerte. Todas esas personas al tener hijos e hijas les han enseñado ese pensamiento como algo normal.

Aunque ahora algunas cosas nos parezcan normales y justificadas, si antes las hacías, como una huelga, significaba que querías guerra. La realidad por detrás era otra; querían llamar la atención. Llamar atención para gritar el problema, la injusticia, para que las personas la vieran y apoyaran la causa.

Tampoco está bien comparar la imagen que la sociedad, con la publicidad, ofrece sobre cómo debemos ser las mujeres, hombres o niños y niñas para ser atractivos.

Hay muchas series protagonizadas por personas delgadas, guapas y perfectas, pero muy pocas series al revés con personajes contrarios a estos siendo los protagonistas. No está bien comparar, ni que nos vendan esas ideas de intentar cambiar porque no nos parecemos a esos estereotipos. Al igual que tampoco está bien pensar una cosa o defender una idea porque es la popular, porque es la que más se anuncia.

Debemos utiliar lascabeza para elegir cómo ser y cómo pensar; solo de esa manera conseguiremos romper con unos tradicionales y limitados estereotipos impuestos por la sociedad.