Presión invisible, una de las preocupaciones de los más jóvenes

Vivimos en una época en la que a los jóvenes se les conoce por ser perezosos, conflictivos y desinteresados. Pero detrás de todos estos prejuicios, hay una generación que muchas veces se siente presionada por cumplir ciertas expectativas. Queremos estar a la altura de aquellos que lo lograron, nuestros padres, y devolverles todo lo que nos han dado, hasta incluso brindar las mismas oportunidades que ellos nos dieron.

Esta expectativa no siempre se dice en voz alta, es más bien un conflicto interno que los adolescentes sentimos profundamente. Esta presión nace del amor y la admiración hacia nuestros padres, lo cual nos genera ese miedo de no poder devolver con éxito todo lo que ellos han invertido en nosotros. En mi caso, mis padres han trabajado mucho para darnos una vida con oportunidades: viajar, estudiar en un buen colegio y disfrutar de pequeños detalles sin que nos falte de nada. Saber todo lo que han sacrificado únicamente por nosotros hace que, a veces, me agobie la idea de no poder devolverles lo que tanto se merecen.

Vivimos bajo esta presión continua que, muchas veces, no sólo depende de nosotros. Hace años, independizarse, comprarse una casa o formar una familia se podía hacer a una edad más temprana, sin embargo, ahora ese sistema ha cambiado completamente: la inflación, los sueldos bajos y las dificultades por encontrar un puesto de trabajo estable han aumentado considerablemente. De hecho, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, en 2024 tres de cada cuatro jóvenes con trabajo siguen viviendo con sus padres. Estos datos cada vez son mayores, lo que refleja una realidad cada vez más dura para nuestra generación.

Todos hemos sido adolescentes alguna vez, y aunque las costumbres de cada generación vayan pasando de moda y queden en el recuerdo, hay algo que nunca va a cambiar: el miedo de decepcionar a quiénes más queremos. Nos gustaría ofrecer lo mismo que ellos nos ofrecieron, pero no debemos dejar de lado el hecho de que cada uno tiene sus propias aspiraciones. Al final, lo que realmente importa es cómo seguimos adelante en nuestro propio camino, sin olvidar lo que nuestros padres hicieron por nosotros, pero convirtiendo esta presión en una motivación para ser la mejor versión de nosotros mismos.