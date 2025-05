Descubre las ventajas de ser embajador/a del Programa Z16

¿Cumples todos los requisitos para disfrutar de tu ciudad como nunca antes hubieras imaginado y todavía no eres Embajador/a del Programa de Ocio, Cultura y Deporte para Jóvenes Z16 ? Si tienes 16 años -o los cumples a lo largo de 2025- y estás empadronado/ay/o estudias en un centro educativo de la ciudad de Zaragoza, y todavía no te has apuntado

¡No sabes lo que te pierdes! Un sinfín de actividades exclusivas con visitas personalizadas y regalos solo por pertenecer al equipo de embajadores del Z16.

Si quieres disfrutar de Z16 tan solo tienes que descargar la App Z16 en tu móvil, registrarte y validar tu cuenta para disfrutar de todas las ventajas del programa Z16 ¿A qué estáis esperando? Todavía queda mucho año por delante.

Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

Te recomendamos