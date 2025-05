¿Demasiado jóvenes para votar?, el último proyecto del Ministerio de Juventud reabre el debate

El sufragio universal se consiguió en España tras recorrer un largo camino que comenzó en las Cortes de Cádiz y llegó a meta con la aprobación de la Constitución de 1978 con un hito significativo en 1931, momento en el que se reconoce por primera vez el derecho de sufragio a las mujeres.

Este derecho es uno de los pilares básicos en nuestra sociedad, es lo que permite a los ciudadanos participar en la política, les da la posibilidad de dar su opinión y de elegir a un candidato u otro. Desde las primeras elecciones que dieron lugar a las Cortes de Cádiz en 1810 muchos aspectos han cambiado en el censo electoral, al principio solo podían elegir papeleta los españoles varones mayores de edad, siendo esa edad los 25 años. No fue hasta 1889, con la redacción del Código Civil, cuando la mayoría de edad bajó a 23 años. De nuevo, en 1943, con la reforma de dicho Código, el límite descendió hasta los 21 años y, finalmente, un Real Decreto en 1978 la fijó en los 18.

Una iniciativa así sería clave para fomentar una ciudadanía activa y responsable Malak Ouardad — IES Miguel de Molinos

Ahora el debate no se centra tanto en qué año separa la juventud de la etapa adulta, sino a qué edad están preparados y concienciados los jóvenes para ejercer su derecho al voto. En los últimos meses, el Ministerio de Juventud e Infancia está preparando una norma para reducir esa edad a los 16 años. De hecho, fuentes ministeriales confirman que ya hay un borrador para ampliar el censo electoral. No cabe duda de que esta futura ley conllevará ciertas controversias. La polémica ya está en la calle y son muchos los que opinan que «los jóvenes no están preparados», pero a quien se debería preguntar es a los protagonistas. ¿Se ven los jóvenes capacitados para tomar esa decisión? En EL PERIÓDICO DEL ESTUDIANTE hemos hablado con varios alumnos aragoneses y la primera conclusión es que el debate está más vivo que nunca.

No tenemos decisión propia porque estamos muy influenciados por nuestro entorno Daniel Ubide — Colegio Juan de Lanuza

Una difícil decisión

Si la nueva norma llega a buen puerto el censo electoral se ampliaría más o menos en un millón de personas. Malak Ouardad, del IES Miguel de Molinos, tiene una idea muy clara, ya que para ella los jóvenes «sí están preparados para votar» y explica que muchos «están bien informados» y tienen «opiniones sólidas» sobre la política y la sociedad. Además, Malak añade que esta iniciativa sería clave para «fomentar una ciudadanía activa y responsable».

Una buena educación política es indispensable para asumir esta responsabilidad Lina Afekir — IES Miguel de Molinos

En el otro lado de la balanza está Daniel Ubide, del Colegio Juan de Lanuza, que considera que a los 16 años «no tenemos decisión propia porque estamos muy influenciados por las personas de nuestro alrededor». Pero no todo es blanco o negro, en el gris encontramos posiciones que no descartan ninguna posibilidad. Para Lina Afekir, del IES Miguel de Molinos, es indispensable una «educación política para asumir esta responsabilidad», porque considera que no todos los jóvenes «están preparados debido a la falta de información, pero siempre están aquellos más comprometidos y que sí buscan el contexto». Lina apunta que «pasa igual con los adultos, están los que se interesan y los que pasan de todo». En esa falta de experiencia coincide Inés Ortigas, alumna del Colegio Juan de Lanuza, que estima que los jóvenes «solo repiten lo que escuchan en casa y son pocos los que entienden más del tema».

A los jóvenes nos falta experiencia para poder tomar una decisión formada sobre el tema Inés Ortigas — Colegio Juan de Lanuza

La curiosidad por la política es uno de los puntos fundamentales en este debate, pero los temas políticos son los que menos interesan a los jóvenes, según el Informe Juventud en España, que destaca que cada vez participa menos en la política. En el caso de nuestros encuestados, la opinión es diferente: Malak e Inés afirman que están «muy interesadas» en el tema, sobre todo por «el impacto directo en nuestras vidas». Lina coincide, pero añade que la política «debería ser más transparente y cercana a los jóvenes». Daniel no encuentra la política «especialmente atractiva», sin embargo, reconoce su importancia.

También se les ha preguntado que si sabrían a quién votar en el caso de unas elecciones próximas y Malak, Inés y Daniel lo tienen claro porque consideran que están «bien informados». Sin embargo, la percepción para Lina es diferente, ella comenta que tendría que «investigar un poco más» porque es una «responsabilidad muy grande».

Y, hablando de responsabilidad, los alumnos reflexionan sobre si es una decisión correcta que los jóvenes de 16 acudan a las urnas, cuando, según ellos, muchos «ni se leen los programas electorales y se informan solo a través de redes sociales». Para Lina y Malak bajar la edad de voto es «una buena idea» que acerca la política a la juventud y les anima a «defender sus causas». Inés difiere, cree que «no todo el mundo se lo tomaría en serio» y votar es «algo demasiado importante como para tomárselo a la ligera». Daniel mantiene su idea inicial: «Los jóvenes están demasiado influenciados, no tomarían la decisión de forma objetiva».

Futuro no muy lejano

Esta no es la primera vez que una modificación así se pone sobre la mesa. Varios partidos en el Congreso de los Diputados han tratado de reformar en los últimos años la ley en este sentido, pero fracasaron en el intento. El proceso es lento y complejo, de hecho, desde el Ejecutivo destacan que no se aplicaría por primera vez en las elecciones generales de 2027, sería en otros comicios como unos europeos para implantar esta medida de manera «gradual».

Tampoco sería algo nuevo en el Parlamento Europeo, ya que en sus últimas elecciones pudieron ejercer por primera vez su derecho a voto los menores de 18 años en Alemania. Se sumaron a los de Austria, Bélgica, Grecia y Malta, donde se han realizado diferentes tipos de reformas para ampliar el sufragio activo.