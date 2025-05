Un alumno del Colegio La Salle Gran Vía de Zaragoza representará a España en las Olimpiadas Internacionales de Biología en Filipinas

Todo empezó como una propuesta más en clase: “Este año se celebra la Olimpiada de Biología, ¿alguien quiere participar?” Y lo que parecía una simple actividad extraacadémica acabó convirtiéndose en una de las experiencias más intensas y enriquecedoras que he vivido como estudiante.

Cada año, en todas las comunidades autónomas, se celebran las Olimpiadas Científicas: una serie de competiciones donde estudiantes de 2º de Bachillerato ponen a prueba sus conocimientos en distintas materias. Los mejores de cada comunidad avanzan a la fase nacional y, si logran situarse entre los cuatro primeros… el premio es mayor: representar a España en la Olimpiada Internacional.

Este año me animé a participar en la Olimpiada de Biología de Aragón, organizada por el Colegio Profesional de Biólogos, con la colaboración principalmente de la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge. Confiaba en el trabajo realizado, y el primer puesto en la fase local fue una grata confirmación. Así que, maleta en mano y con muchas ganas, puse rumbo a Tenerife para competir en la fase nacional.

Fase nacional: rumbo a Tenerife

Allí, en La Laguna, viví una semana muy intensa. Las pruebas no eran poca cosa: exámenes tipo test (¡con 75 preguntas!) y cuatro prácticas de laboratorio sobre genética, bioquímica, zoología y botánica. Pero, más allá de los exámenes, lo que realmente me llevé fue la experiencia: la oportunidad de trabajar en un laboratorio de verdad, de improvisar cuando algo no salía como esperaba, y de convivir con gente de todo el país con las mismas ganas de aprender.

Gracias a mi Colegio La Salle Gran Vía y al apoyo de mi profesor, Sergio Calavia —que nos acompañó desde el principio, dándonos materiales, resolviendo dudas y hasta organizando simulacros— pude prepararme bien. Los profesores del Departamento de Biología, Geología y Medio Ambiente que me han acompañado en mi proceso formativo estos años, han sido claves en este camino, sobre todo cuando llegó la fase nacional y el nivel subió considerablemente.

La carrera no termina; nos vamos a Filipinas

El resto del profesorado y personal del centro también me han animado y mostrado su apoyo durante esta experiencia personal. Y lo mejor: ¡conseguí la medalla de oro y el segundo puesto nacional! Eso significa que este verano representaré a España en la International Biology Olympiad (IBO), que se celebrará en Filipinas. Antes, tendremos una semana de preparación intensiva en la Universidad de Santiago de Compostela, y también nos han ofrecido pasar unos días en un grupo de investigación del CSIC. Una pasada. Participar en esta olimpiada ha sido mucho más que competir. Ha sido aprender sin temario fijo, enfrentarme a nuevos retos, ganar confianza para afrontar exámenes como la PAU y, sobre todo, descubrir lo apasionante que puede ser la ciencia cuando se vive desde dentro. Así que, si alguna vez te ofrecen participar en algo parecido, no lo dudes. Nunca sabes hasta dónde puede llevarte una decisión tan simple como decir “sí”.