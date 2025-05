¿Acaso tenemos tiempo para nosotros? La reflexión de un alumno del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza sobre esta sociedad acelerada

¿Alguna vez has pensado que no tienes tiempo para ti? ¿Alguna vez has pensado que no tienes tiempo que dedicarle a las actividades que verdaderamente te gustan? Esto se debe a una razón: la falta de tiempo libre en una sociedad acelerada.

La sociedad de hoy en día incita a que una persona esté activa durante todo el día, recibiendo estímulos constantemente, imposibilitando la opción de tener varios minutos de tranquilidad a lo largo de este.

Desde mi punto de vista, esto se debe al mundo digitalizado en el que vivimos, en el que podemos encontrar todo gracias a unos pocos clics. La realidad es que, cuando nos aburrimos, la mayoría de nosotros tenemos nuestro teléfono móvil en el bolsillo, lo que provoca la terrible tentación constante de usarlo.

Por ejemplo, cuando vas en un autobús, si te fijas, la mayoría de las personas (o todas), emplean su teléfono móvil a lo largo de todo su trayecto. Por otra parte, alguna gente piensa que podría prescindir del tiempo libre, sin embargo, en diferentes estudios publicados por las Universidades de California y Pensilvania, se concluyó que, diariamente, es recomendable tener entre dos y tres horas de tiempo libre, con el objetivo de reponer fuerzas y, en algunos casos, de huir de la ansiedad y del sentimiento de haber tenido una baja productividad.

Bajo mi criterio, tener tiempo para hacer lo que a uno le gusta es muy importante, dado que, si uno no pudiera hacer lo que le agrada, ¿qué sentido tendría la vida? ¿Qué finalidad tiene el sacrificio diario?

Me gustaría conseguir que te des cuenta de que el tiempo libre que no disfrutas hoy no lo podrás recuperar mañana, ya que el tiempo es algo de lo que todos disponemos y que, a su vez, menos valoramos. El tiempo es la única “pertenencia” que no puede ser comprada, que solo disminuye, cada vez más.

Con esto no quiero decir que la gente debería dejar de trabajar, pero sí concienciarse de que el tiempo que podrían pasar hoy haciendo lo que les gusta o disfrutando de su familia no se lo va a devolver nadie.

En conclusión, dejar un tiempo para uno mismo es crucial, no solo porque cada uno de nosotros necesita descansar del mundo tan estresante en el que vivimos, sino porque es sano, muy beneficioso y, como he explicado previamente, necesario para no sufrir problemas relacionados con la salud mental.

Además, el tiempo que podemos tener para nosotros no nos lo va a devolver nadie. Somos quienes elegimos lo que hacer con nuestra vida: podemos dejarnos arrastrar por la sociedad acelerada en la que vivimos o adoptar un pensamiento crítico y pasar tiempo con nosotros mismos y con nuestros seres queridos.