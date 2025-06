Construyendo tu fortaleza interior: Claves para fomentar tu seguridad personal y emocional con la llegada de los exámenes finales

Nuestro calendario se coloca en la hoja de junio y empieza la cuenta atrás para el verano y las vacaciones… pero con junio también llega una temporada marcada por los exámenes, las evaluaciones, los nervios o los miedos y, por lo tanto, es fácil que aparezcan pensamientos como “voy a suspender”, “no puedo” o “no soy tan bueno como los demás”. Ante este tipo de mensajes, nuestro pensamiento y lenguaje interno cobran especial protagonismo, ya que la forma en las que nos hablamos puede ser el motor emocional que nos impulsa o puede frenarnos.

Las evaluaciones finales vienen acompañadas de la sensación de “todo o nada”… Tú no eres una nota, las calificaciones no te definen como persona y no marcan tus capacidades y posibilidades de acción. Por eso, te invitamos a dejar de verlas como una amenaza sino como una oportunidad de crecimiento, de transformación y de poner en valor tu esfuerzo porque en ese punto es donde cobra sentido tu seguridad personal y emocional, esa que no se mide con un examen o que se define con un número, pero que sí marca o determina cómo te enfrentas a los retos y a los desafíos que te vas encontrando en tu camino.

La seguridad personal no nace de tener todas las respuestas o con el éxito, sino que es una habilidad que se desarrolla cuando dejamos de hablarnos con dureza y empezamos a tratarnos con respeto y mostramos confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Por eso, desarrollar una seguridad emocional sólida no consiste en evitar sentir miedo o inseguridad, sino en aprender a hablarnos de forma realista, compasiva y positiva cuando esas emociones o sensaciones aparecen.

Cuidar tu seguridad emocional y personal es fundamental, así que a continuación tienes algunos tips para potenciar tus posibilidades desde adentro porque creer en ti es el primer paso:

Tu mente también necesita repasar. La salud emocional va a ser tu gran aliada así que dedica unos minutos a respirar, a identificar tus sensaciones corporales y tus emociones, escribe tus pensamientos para limpiar tu mente y conectar con el “aquí y ahora”

Cuida el espejo en el que te miras. Lo que te dices cuando fallas o te bloqueas deja huella, así que usa palabras que sanen y que te ayuden a crecer

Equivocarte no te aleja del camino, forma parte del viaje. Caerse no es rendirse porque cada error es una oportunidad para hacerlo de manera diferente… Aprende, reajusta y sigue

Cada paso cuenta. Celebra tus logros, aunque sean pequeños, porque son resultado de tu esfuerzo y son parte del proceso y de tu historia

La seguridad también se construye en compañía. Sentirte seguro también significa saber que hay personas a tu lado. Pedir ayuda no te resta, te conecta

Creer en ti es lo que marcará la diferencia en el examen de la vida. ¿Qué vas a hacer hoy para fortalecer esa confianza que te acompañará siempre?

Texto escrito por Esther Motos Guerra (@recetasdemaestra) Maestra, pedagoga y certificada en disciplina positiva para familias y aula