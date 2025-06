El IES Ítaca y el IES Virgen del Pilar de Zaragoza viven una experiencia educativa con deseo de transformación

La Universidad de Zaragoza, a través de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, ha promovido durante el curso 2024-2025 una experiencia académica con un fuerte compromiso con la sostenibilidad urbana y la transformación del espacio público. Dentro de la asignatura optativa Landscape Urbanism, impartida en el 5º curso del Grado en Arquitectura, un grupo de trece estudiantes ha trabajado durante meses en un proyecto singular: repensar los patios escolares como espacios vivos, verdes y sostenibles, tomando como punto de partida dos centros públicos zaragozanos, el IES Ítaca y el IES Virgen del Pilar.

Esta asignatura ha sido dirigida por un equipo docente que une el conocimiento técnico con una visión ecológica del urbanismo: Javier Díez Morlan, arquitecto especializado en ordenación territorial e infraestructuras verdes; Sergio García Pérez, arquitecto urbanista; y Carlos Ávila Calzada, biólogo y paisajista. A lo largo de cuatro intensos meses —de febrero a mayo de 2025— el alumnado no solo ha profundizado en conceptos clave del diseño paisajístico y urbano, sino que han trabajado sobre casos reales, en contacto directo con la comunidad escolar y el entorno físico de los centros.

IES Ítaca e IES Virgen del Pilar: dos centros, muchas posibilidades

Los institutos seleccionados para desarrollar este taller práctico presentan características ideales para una intervención transformadora. Ambos están ubicados en barrios periféricos de Zaragoza, cuentan con amplias superficies exteriores y una oferta educativa diversa que incluye ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Son centros con una vida escolar rica, que representan microcosmos sociales y educativos dentro del tejido urbano, y cuyo entorno físico tiene un gran potencial para ser resignificado. De hecho, poseen espacios exteriores bastantes duros con una importante presencia de vehículos.

En febrero de 2025, los estudiantes de Arquitectura realizaron una visita técnica a ambos institutos. Durante estas sesiones, recorrieron los patios, observaron la relación del espacio con el entorno urbano, analizaron las instalaciones, la accesibilidad, los flujos de circulación, los usos actuales del espacio y la percepción de sus usuarios. Este primer contacto sirvió como base para desarrollar propuestas personalizadas, sensibles a las necesidades reales del lugar.

Una experiencia educativa con deseo de transformación del IES ÍTACA de Zaragoza / Servicio especial

Un taller multicultural para imaginar el cambio

El grupo de estudiantes estaba compuesto por trece jóvenes procedentes de distintos países: Méjico, Polonia, Canadá, Italia y España. Esta diversidad cultural aportó una visión rica y plural a los proyectos, favoreciendo un diálogo entre distintas formas de entender el urbanismo, el paisaje y la sostenibilidad.

Organizados en seis equipos, los alumnos desarrollaron propuestas independientes, cada una con un enfoque particular, pero todas con un objetivo común: renaturalizar los patios escolares. Sus trabajos se centraron en transformar estos espacios en entornos saludables, resilientes y conectados con el ecosistema urbano. Lejos de concebir el patio como un simple lugar de recreo o de aula para el departamento de Educación Física, los proyectos lo entendieron como una extensión del aula, un espacio pedagógico, de descanso, de juego y de comunidad.

Cuatro pilares para una nueva visión del espacio escolar

Todos los proyectos compartieron una base conceptual clara, articulada en torno a cuatro pilares fundamentales. El primero, el ciclo del agua: las propuestas incluyeron sistemas de drenaje sostenible, recogida de agua de lluvia, zonas permeables y técnicas para la gestión eficiente del agua. En lugar de repeler el agua, los patios deben acogerla y aprovecharla como un recurso natural vital. El segundo elemento a tener en cuenta en el proyecto es la vegetación como escudo climático y conformadora de biodiversidad: los patios escolares, hoy mayoritariamente asfaltados, son islas de calor durante los meses más calurosos. Los estudiantes propusieron introducir arbolado, jardines de lluvia, cubiertas vegetales y zonas de sombra natural, creando microclimas que mejoren el confort térmico y reduzcan la temperatura ambiental. Tampoco se puede olvidar el suelo como soporte de vida: recuperar la calidad del suelo es una condición necesaria para renaturalizar. Muchas propuestas incluyeron técnicas de restauración del suelo, compostaje, zonas de plantación y actividades educativas relacionadas con el cultivo, integrando el aprendizaje con la experiencia directa. Y el cuarto elemento, y no menos importante el usuario como centro del diseño: los proyectos pusieron el foco en las personas que habitan el espacio —el alumnado, el profesorado y toda la comunidad educativa—. Se diseñaron recorridos accesibles, zonas inclusivas, espacios de descanso, rincones para la contemplación o la lectura, y escenarios para actividades culturales y sociales. Los patios dejaron de ser “no-lugares” para convertirse en espacios de identidad, diversidad y pertenencia.

Una experiencia educativa con deseo de transformación del IES ÍTACA de Zaragoza / Servicio especial

Una presentación que deja huella

El pasado miércoles 28 de mayo tuvo lugar en la Universidad de Zaragoza la presentación oficial de estos trabajos. Los seis grupos expusieron sus propuestas ante un público compuesto por docentes universitarios, y miembros de los equipos directivos de los institutos participantes.

Los responsables de ambos centros escolares —IES Ítaca e IES Virgen del Pilar— valoraron muy positivamente la calidad de las propuestas y la sensibilidad con la que los estudiantes habían abordado la intervención. Aplaudieron no solo la creatividad, sino la viabilidad técnica de los proyectos, que, con el apoyo adecuado, podrían materializarse en un futuro próximo.

Soñar con los pies en la tierra

El ejercicio de proyectar sueños, como lo han hecho estos futuros arquitectos, no es un mero acto de imaginación. Es un acto de responsabilidad con la ciudad, con el planeta y con las generaciones venideras. Renaturalizar los patios escolares no es una utopía: es una necesidad urgente y una oportunidad estratégica. Si cada escuela incorporara más vegetación, sistemas naturales de drenaje, suelos vivos y espacios de interacción, Zaragoza no solo sería una ciudad más habitable, sino también más justa y resiliente.

Este taller universitario ha demostrado que la universidad puede ser un agente transformador real, que la teoría se enriquece cuando se conecta con la práctica, y que el trabajo colaborativo entre instituciones educativas, docentes y estudiantes puede dar lugar a propuestas valientes, útiles y necesarias.

Hacia una ciudad que aprende de sus escuelas

Más allá del resultado inmediato, la iniciativa de Landscape Urbanism ha sembrado una semilla. Una semilla de futuro que podría crecer en muchas otras escuelas, barrios y ciudades. Lo que comenzó como una actividad académica se ha convertido en una invitación a repensar el entorno escolar como espacio de oportunidad y esperanza.

Porque proyectar sueños es también proyectar realidades posibles. Y cuando esos sueños se construyen con rigor, con sensibilidad y con visión de futuro, se convierten en planos de transformación. Los patios escolares, en este sentido, son más que lugares de paso: son el punto de partida de una ciudad que, al mirar a sus jóvenes, empieza a construir el mañana.