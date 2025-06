La novela negra se pone de moda entre los jóvenes de Aragón: estos son los libros de misterio y suspense que no podrás parar de leer este verano

«No puede abrir este sobre hasta las once, cincuenta y siete minutos y quince segundos de esta noche […] si no hace como le digo, el mensaje se destruirá». Es un extracto de las primeras páginas de Amanda Black, escrita por Bárbara Montes, psicóloga especializada en niños, y Juan Gómez-Jurado, autor de obras tan populares como Reina Roja. Las aventuras de esta adolescente han enganchado a millones de niños y niñas, ya que cuando empiezas no puedes parar. Y es que, si algo caracteriza a literatura juvenil es su gran capacidad de adaptación y evolución.

El género de misterio no solo ha despuntado entre los más jóvenes, ha arrasado en librerías y bibliotecas con ejemplares que provocan fuertes emociones y, ¿por qué no? alguna vocación detectivesca. No se trata de un género tradicional para chicos y chicas de entre 10 y 16 años, pero que ha sido todo un éxito es algo que no se puede negar. Y en las librerías son muy conscientes de ello.

¿Por qué se interesan los jóvenes aragoneses en el misterio?

César Muñío, de Librería París, corrobora el aumento «en el interés por novelas más oscuras» y aunque que «las modas van y vienen», apunta que «los adolescentes han encontrado en el misterio un género que seguir explorando». Es cierto que las modas son pasajeras, pues hace unos años los jóvenes devoraban libros sobre vampiros que luchaban con hombres lobo o magos que salvaban el mundo. Hoy, una nueva generación de jóvenes ha sucumbido al enigma, los interrogantes y las incógnitas.

Esa curiosidad y sed de conocimiento espectacular también se refleja en la popularidad del true crime (crimen real, en inglés). Un fenómeno en el que se comparten libros, series o podcast basados en crímenes reales. Explora casos criminales desde diversas perspectivas, incluyendo a las víctimas, los criminales, las investigaciones y los procesos judiciales. La fascinación por el true crime se debe a un deseo de entender cómo y por qué alguien comete un crimen y, al igual que pasa con los libros tradicionales, también hay para todos los gustos y edades.

'Amanda Black' de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes arrasa entre los libros de misterio juvenil / El Periódico de Aragón

Una novela que no podrás para de leer

Pero volvamos a las novelas escritas, porque la joven Amanda Black ha hecho que más de uno y una pierda horas de sueño. ¿Y qué tiene esta joven para ser un fenómeno de masas? Pues tiene ingenio, desparpajo y muchas ganas de demostrar lo que vale. En su primera obra la acompañamos a descubrir sus orígenes y hacer frente a un futuro incierto.

Muñío, considera la clave de su éxito «se encuentra en las primeras páginas de la novela», porque el prólogo «genera tantísima intriga que simplemente tienes que seguir leyendo».

Hay misterios de sobra para cualquier edad y gusto. Los hay más complejos o más sencillos, los que provocan más tensión o los que son más relajados. En este aspecto, otro fenómeno que irrumpe en la literatura de misterio es el cozy crime (crimen acogedor, en inglés), que se caracteriza por tener un enfoque más agradable, donde la violencia o la crueldad están minimizadas.

Los giros de guión, los grandes secretos o las desapariciones sin explicación hacen que el lector contenga la respiración, pero más allá de un entretenimiento, estos libros significan algo más. Sus protagonistas no solo comparten la edad de los lectores, también demuestran talento, madurez e independencia, algo que hace que la persona que lo lee se sienta identificada.

Estas son algunas ideas para leer este verano

True crime, cozy crime, más sangre o menos vísceras, para todos aquellos jóvenes detectives hay una novela esperando en su librería o biblioteca de confianza, solo hace falta buscarla. Y a eso nos ayuda César Muñío. «Amanda Black es una buena opción, pero no la única». También recomienda Asesinato para principiantes, de Holly Jackson, o Alguien está mintiendo de Karen M. McManus.

En la lista de libros pendientes entran también cómics como los de Olivia Wolf, de José Fragoso; novelas negras como la saga Club secreto de detectives, de Robin Stevens; o historias con dibujos y distintas tipografías, como Los cazamisterios, de Patricia García Rojo.

Para los lectores algo más mayores, Manual para espías de Daniel Nesquens y Oyemathias, que les ayudará a aprender enseñanzas vitales como «no des nada por hecho».

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina estos son algunos títulos que igual entretienen a más de uno y a saber cuántos adolescentes se sentirán identificados con sus protagonistas. Pero si hay algo más que evidente es que la mejor sala de cine que existe está en nuestra cabeza, el cerebro es un músculo tan poderoso que es capaz de recrear escenas increíbles con gran detalle, no desperdicies una buena lectura.