Tus palabras son más fuertes que tus puños: este es el concurso literario más divertido de España y se celebra en Zaragoza

Imagina un enfrentamiento en un ring en el que cubres tu rostro con una máscara de lucha libre. Imagina, además, que en esta batalla no puedes usar los puños, sino tus palabras. En el cuadrilátero hay una mesa y un ordenador portátil conectado a una pantalla gigante. Mira a tu alrededor. El público aplaude. Sí, has leído bien, hay público.

LuchaLibro es un campeonato de improvisación literaria creado por el escritor y publicista peruano Christopher Vásquez a quien se le ocurrió la idea de enfrentar a dos escritores como púgiles silenciosos en un cuadrilátero para el deleite del público.

Diseñado para jóvenes de entre 14 y 25 años de todo el territorio nacional, LuchaLibro está organizada por Atrapavientos, promovida por el Ministerio de Cultura y Fundación Ibercaja y que cuenta con el apoyo de la editorial Raspabook. El plazo de recepción de textos finaliza el viernes 25 de julio y la final se celebrará el viernes 3 de octubre en el Patio de la Infanta de Zaragoza a las 18 horas.

¿Aceptas el reto?

LuchaLibro Juvenil se convierte no solo en un gran evento cultural, sino también en un evento educativo dado que, para la organización, uno de los alicientes más interesantes consistirá en la formación (entrenamiento) del público adolescente. Unos desafiantes, y enmascarados, profesores de escritura creativa, revelarán sus mejores secretos así como técnicas para que los jóvenes contendientes puedan enfrentarse a los rivales literarios y combatir aspectos tan particulares como el miedo a la página en blanco o el bloqueo creativo.

¿Qué debes saber para participar?

LuchaLibro Juvenil quiere incentivar la creatividad y la escritura, así como la búsqueda de nuevas voces juveniles de la literatura en todo el territorio español.

Los aspirantes a escritores-luchadores que deseen participar en el concurso literario (inscripción individual) deberán completar primero el siguiente formulario online.

Los centros educativos que quieran participar en grupo con su alumnado tendrán que contactar a través de este formulario e indicar el nombre del colegio, instituto o universidad así como el número de alumnos que van a participar.

Una vez realizada la inscripción, el aspirante deberá enviar un único cuento a la dirección de correo electrónico: hola@luchalibro.es, indicando en el asunto LUCHALIBRO JUVENIL 2025. El plazo de recepción de textos finaliza el viernes 25 de julio de 2025 a las 13:30 horas. La temática del relato será libre.

Solo por participar en el concurso y enviar un relato, los aspirantes entran en un sorteo muy interesante. Un lote de libros, un taller de escritura, un dron SJI Neo o un micrófono DJI Mic son solo algunos de los regalos que se sortearán entre las 100 primeras personas que manden sus textos.

El cuento de los aspirantes a escritores-luchadores deberá cumplir los siguientes requisitos:

Tener título.

Seudónimo de escritor/a luchador/a

Extensión máxima una página.

Solo se puede enviar un cuento por participante.

El cuento deberá incluir las siguientes palabras: anénoma, wasabi, catacumba .

. Formato: archivo word, Arial a 12 puntos a espacio simple.

Los cuentos enviados que no cumplan los requisitos y/o no consignen los datos solicitados NO entrarán a evaluación.

Los cuentos recibidos fuera de la fecha estipulada de cierre de la convocatoria NO se someterán a evaluación.

Finalmente, serán 8 los escritores luchadores seleccionados para la final.

La organización de LuchaLibro Juvenil se hará cargo de los gastos de viaje y alojamiento de los escritores-luchadores finalistas que residan fuera de Zaragoza.

¿Como funcional LuchaLibro?

Los escritores-luchadores son una suerte de performers enmascarados como luchadores de lucha libre, que intervienen el espacio con un ordenador portátil y una pantalla gigante donde se proyecta la historia que escriben. Se mostrarán 3 elementos a los escritores luchadores, por ejemplo: persiana, maracas y tintero, estos elementos tienen que ser integrados en la historia. Con cada ronda se irán actualizando esos elementos.

El tiempo máximo para escribir es de 5 minutos por cada escritor-luchador. Finalmente, el jurado dará su veredicto al término de cada contienda. El escritor ganador podrá conservar su máscara y pasar a la siguiente ronda. El resto tendrá que sacarse la máscara y mostrar su auténtica identidad frente al público.

¿Qué premio recibe el ganador de LuchaLibro?

Además de lucir el cinturón que le acreditará como flamante campeón, el ganador de LuchaLibro Juvenil será premiado con la publicación y distribución de un libro a cargo de la editorial Raspabook o en alguno de los sellos del grupo editorial.

La organización se reserva el derecho de incluir también los textos de otros finalistas. El escritor luchador ganador, así como el resto de finalistas, en este caso bajo el criterio del jurado, tendrán seis meses como máximo para preparar su obra.