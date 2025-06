Al final, ¿sólo quedarán los recuerdos? Esto es lo que piensa una alumna del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza sobre el fin de curso

De repente, en un pestañeo, el curso se ha acabado. Las risas en clase, los trabajos con los compañeros, los exámenes… todo ha llegado a su fin. Aún recuerdo el primer día de curso, ese reencuentro con los compañeros después de un verano, que se hizo corto, y con ansias de empezar un nuevo curso. No nos dábamos cuenta, de que este curso iba a ser diferente. Al terminar, cada uno tomaría diferentes caminos, algunos coincidiremos, pero nada volverá a ser lo mismo.

Sin darnos cuenta, el curso que pensábamos que iba a ser muy difícil, estresante y agobiante ha resultado ser todo lo contrario. Ha estado lleno de risas, momentos compartidos que no olvidaremos y experiencias que hemos superado todos juntos. Este curso no solo ha tratado de aprender nuevas lecciones y estudiar cada tarde, sino de compartir estas situaciones con tus compañeros, esas personas con las que, sin ser conscientes, has ido creciendo.

Han pasado los días, semanas y meses y hemos aprendido lecciones de esas que no se imparten en las clases. Hemos aprendido que juntos superamos los obstáculos con mayor facilidad, que no hay que rendirse por muy difícil que se ponga el camino y que al final sólo nos quedarán los recuerdos. Todo lo que hemos vivido, ahora solo son recuerdos, y lo que viviremos en un futuro también lo serán. Este año nos hemos dado cuenta de que todo termina y que tenemos que aprovechar más y mejor cada momento. Sé que es lo típico que se suele decir o vender, pero al final resulta que de eso trata la vida. Al principio veíamos el colegio y el estudiar como un peso más, pero ahora que ha acabado nos hemos dado cuenta de que no era tan malo cómo lo veíamos. Por eso, el consejo que daría a todos los que aún continúan este camino y vuelven en septiembre es que lo disfruten porque al final solo nos quedaran los recuerdos. ¡Hagamos que sean los mejores!