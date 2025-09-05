En esta vuelta a la rutina, escapa… ¡o el clima te atrapa!, disfruta de las actividades del Programa Z16

La Tierra, tal y como la conocemos, está cambiando. Calor extremo, escasez de agua, desabastecimiento de alimentos, problemas de salud... Un documento secreto, que pone fin a estas y otras catástrofes futuras, ha sido robado. Atrévete a formar parte de la red investigadora que logre encontrarlo a través de retos, enigmas y deducciones. ¿Conseguirás salvar el planeta en este Escape Room, Z16?

¿Quieres disfrutar de este reto que han preparado en La Calle Indiscreta? Por pertenecer a Z16 ¡Puedes jugar completamente gratis!

Porque Z16 te propone múltiples actividades. Y participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? Puedes acceder a toda la información en la agenda cultural juvenil. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el portal de juventud.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven.

