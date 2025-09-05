En esta vuelta a la rutina, escapa… ¡o el clima te atrapa!, disfruta de las actividades del Programa Z16
El Z16 te propone múltiples actividades, participar es muy fácil, tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil
La Tierra, tal y como la conocemos, está cambiando. Calor extremo, escasez de agua, desabastecimiento de alimentos, problemas de salud... Un documento secreto, que pone fin a estas y otras catástrofes futuras, ha sido robado. Atrévete a formar parte de la red investigadora que logre encontrarlo a través de retos, enigmas y deducciones. ¿Conseguirás salvar el planeta en este Escape Room, Z16?
¿Quieres disfrutar de este reto que han preparado en La Calle Indiscreta? Por pertenecer a Z16 ¡Puedes jugar completamente gratis!
Porque Z16 te propone múltiples actividades. Y participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? Puedes acceder a toda la información en la agenda cultural juvenil. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el portal de juventud.
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven.
Te recomendamos:
- Aqua Fit en el Gimnasio Body Factory: Realiza dentro de la piscina diferentes ejercicios coreografiados para tonificar toda tu musculatura y pásatelo en grande.
- Ebronautas prepara una ruta por el río: Actividad náutica a bordo de piraguas dobles o barcas neumáticas para descubrir la ciudad desde el Ebro. ¡No te lo pienses más!
- Juega al Escape Room 007: Supera diferentes pruebas y completa la misión. Este es un reto apto solo para titanes… ¡y sabemos que tú eres uno de ellos!
