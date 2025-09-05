Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En esta vuelta a la rutina, escapa… ¡o el clima te atrapa!, disfruta de las actividades del Programa Z16

El Z16 te propone múltiples actividades, participar es muy fácil, tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil

El Aula de Medio Ambiente Urbano La Calle Indiscreta es un equipamiento para ofrecer a la población aragonesa actividades de educación ambiental sobre medio ambiente urbano.

El Aula de Medio Ambiente Urbano La Calle Indiscreta es un equipamiento para ofrecer a la población aragonesa actividades de educación ambiental sobre medio ambiente urbano. / La Calle Indiscreta

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Tierra, tal y como la conocemos, está cambiando. Calor extremo, escasez de agua, desabastecimiento de alimentos, problemas de salud... Un documento secreto, que pone fin a estas y otras catástrofes futuras, ha sido robado. Atrévete a formar parte de la red investigadora que logre encontrarlo a través de retos, enigmas y deducciones. ¿Conseguirás salvar el planeta en este Escape Room, Z16?

¿Quieres disfrutar de este reto que han preparado en La Calle Indiscreta? Por pertenecer a Z16 ¡Puedes jugar completamente gratis! 

Porque Z16 te propone múltiples actividades. Y participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? Puedes acceder a toda la información en la agenda cultural juvenil. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el portal de juventud.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven.

Te recomendamos:

 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents