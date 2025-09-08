El IES Francisco Grande Covián de Zaragoza ofrece un concierto que cambia las reglas del juego

El coro del IES Francisco Grande Covián participó en el concierto Let’s change the rules!’ (Cambiemos las reglas), como colofón final de un proyecto que fusiona la música con un mensaje necesario y urgente, reconocer la destrucción ambiental masiva (ecocidio) como un crimen internacional. Este evento se enmarca dentro del proyecto global Choirs for Ecocide Law, impulsado por la organización Stop Ecocide International y respaldado por la Asociación Coral Europea.

Está previsto que este concierto tenga lugar en 43 países de todo el mundo y, en España, la sede elegida fue la ciudad de Zaragoza. Este espectáculo musical tuvo lugar el pasado 22 de junio en una llenísima Sala Mozart, del Auditorio de Zaragoza. Durante meses, el coro del IES Grande Covián estuvo preparando el programa para poder participar en este gran evento, impulsado por el coro inclusivo Cantatutti y en el que también participó el Coro Amici Musicae Juvenil, del Auditorio de Zaragoza.

Actuación del coro del IES Grande Covián de Zaragoza en el Auditorio de Zaragoza / IES Grande Covián

Fue una oportunidad única de disfrutar de un gran espectáculo accesible para todos, ya que los quince temas del programa se acompañaron con lengua de signos, se colocaron pantallas gigantes para mejorar la visibilidad y hasta hubo mochilas vibratorias para las personas sordas, que disfrutaron alumnos y alumnas del Colegio La Purísima. El Coro del Instituto Grande Covián está formado por alumnado de todos los niveles y personas de toda la comunidad educativa (profesorado y personal no docente) sin selección previa. Los ensayos son momentos en los que se fomenta la convivencia a través de la música con la finalidad de interpretar un programa variado tanto a final de curso como en proyectos que puedan surgir, como este. Además, el alumnado del Bachillerato de Música y Artes Escénicas, nueva modalidad en el centro desde hace dos cursos, trabaja desde la materia de Coro y Técnica Vocal, repertorio conjunto con el coro del centro, lo que ha ampliado más aún las posibilidades del mismo.