Ser el nuevo en clase y sobrevivir al inicio del curso: estos son los consejos clave

La vuelta al cole va mucho más allá de programar el despertador a las 7 de la mañana y estrenar cuadernos o una mochila nueva, requiere retomar rutinas que parecen olvidadas y regresar a un entorno que parece se quedó congelado en junio. Con el comienzo de las clases también regresan viejos fantasmas como la presión por sacar la mejor nota, la falta de confianza o la ansiedad social. A todo ello hay que sumarle un factor extra que no siempre se tiene en cuenta: ¿cómo es la vuelta al cole cuando eres el nuevo de la clase?

La profesora y psicopedagoga Ana Rojo explica que «septiembre es mes de cambios, modificas la rutina que has experimentado en los últimos dos meses». Apunta que esto «conlleva un proceso nada fácil, ni para el alumno, ni para el docente, ni para la familia».

Pero, añade, «hay muchas formas de hacer este proceso más ameno», ya sea de la mano del propio alumno, de los compañeros o de los profesores. «Para ningún adolescente es fácil comenzar en un entorno desconocido, pero puede prepararse mentalmente para ello». Una actitud positiva y «ganas de conocer a compañeros y profesores» es un aspecto «clave», clarifica. Aunque algo «indispensable» para la profesora es «el apoyo del resto de estudiantes». Destaca Rojo que introducir al nuevo compañero «poco a poco en las dinámicas de clase» le va a ayudar a integrarse de una forma «más natural». Añade que «no solo se trata de presentarse y guiarle hasta el sitio», sino que los alumnos «pueden hacer una pequeña presentación sobre el centro, los profesores, las asignaturas o las instalaciones».

Recalca Rojo que el acompañamiento a la familia del nuevo estudiante también «es importante», porque «al final tiene que haber buena relación entre el colegio o instituto, los profesores y la familia» para que la experiencia educativa «se desarrolle sin problemas».

¿De qué puedo hablar?

Durante los primeros días del curso los docentes animan a los alumnos a llevar a cabo pequeñas tertulias y debates en los que los estudiantes pueden conocerse mejor y también intercambiar ideas para sentirse más cómodos y en confianza en el aula.

No siempre es fácil romper el hielo con gente que todavía no conoces, por ello, en el especial de la vuelta al cole de EL ESTUDIANTE, sugerimos algunos temas o ideas con los que iniciar una conversación.

La primera idea viene acompañada de cierta creatividad, se trata de un bingo de afinidades en el que cada alumno recibe una cuadrícula con frases como «le gusta el helado de chocolate», «toca un instrumento» o «tiene mascota» y deben caminar por la clase preguntando quién cumple cada casilla y apuntar nombres.

Una dinámica que también ayuda a conectar nombres con caras es crear un mapa de la clase en el que cada estudiante dibuja o escribe algo que le representa , acompañado de su nombre, en el lugar que se encuentra sentado. Así es más fácil localizar a los compañeros en los primeros días.

Por último, las entrevistas por pareja permiten a los nuevos presentarse a alumnos veteranos y que estos los den a conocer al resto de la clase, evitando así la presión de hablar delante de varias personas.

Como ayuda extra, desde el diario de EL ESTUDIANTE hemos elaborado una lista de libros, series y películas que hablan de empezar en un nuevo colegio y lo difícil que puede ser encajar en un grupo nuevo, para que no te sientas tan solo o sola si ese es tu caso.

Si buscas una lectura sobre empatía, integración y lo que significa ser diferente en la escuela, Wonder de R. J. Palacio, Invisible de Eloy Moreno y A dos centímetros de ti de Elizabeth Eulberg, son perfectos para ti.

En el plano de las series y películas, A todos los chicos de los que me enamoré, el Club de los cinco, Anne with an E o Sex education atraviesan la pantalla y nos conectan con personas que también buscan su lugar en el mundo y en el instituto. Como toque final, con Halloween a la vuelta de la esquina y recién estrenada, Miércoles no puede faltar en este inicio de curso.