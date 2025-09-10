El Club de Lectura Recoleo abre sus puertas a un nuevo curso en el colegio Romareda de Zaragoza

Que la lectura siempre aporta aspectos positivos es todo un hecho, pero el colegio Romareda de Zaragoza ha querido dar un paso más para incentivar esta buena práctica. ¿La idea? Compartir juntos varios libros y poner en común sus opiniones, gustos y sensaciones al finalizar las obras. El club de lectura Recoleo fomenta la lectura a través del ocio dentro y fuera del aula, apostando por una alternativa cultural al conjunto de la comunidad educativa, haciendo llegar esta iniciativa a familias, profesores y personal de administración y servicios del centro.

Recoleo echó a andar el curso pasado, consiste en leer un libro cada dos meses y comentarlo en una reunión donde fluyen las opiniones y puntos de vista.

Pero sus participantes no solo se reúnen al finalizar la obra, también lo hacen antes de comenzarla, para contextualizar su historia y asegurarse de partir desde el mismo punto.

Durante el curso pasado se leyeron obras actuales de escritores españoles y extranjeros combinando diferentes temáticas y estilos. Los lectores se sumergieron de lleno en géneros como la Poesía, pero también fueron detectives dentro de novelas negras y se enamoraron con los personajes de una historia romántica.

Los participantes destacan el carácter intimista y cercano que el reducido grupo les permitía desarrollar en las reuniones. Autores aragoneses como Jorge Gonzalvo, Alejandro Corral, Sandra Lario, Almudena Bree, José Sanromán y Belén Gonzalvo se pasaron por el colegio para comentar algunas de sus obras. Además, como actividad especial, el 23 de abril, Día del Libro, intercambiaron volúmenes.

Con la llegada del nuevo curso ya se está preparando nuevas lecturas y los organizadores esperan poder ampliar el club a más gente y disfrutar de nuevos encuentros con autores. Aseguran que será una «experiencia muy enriquecedora para todos».