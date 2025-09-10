¿Qué pasa si no puedo con todo?: la reflexión de una alumna del IES La Azucarera de Zaragoza sobre la presión académica

SER ADOLESCENTE HOY EN DÍA ES vivir bajo una presión constante, aunque no todo es malo, al final es la etapa en la que más cosas aprendemos y vivimos.

NOS DICEN TODO EL TIEMPO QUE estudiar es súper importante, que tenemos que prepararnos bien para el futuro, que nuestras notas lo son todo… Y sí, entiendo que estudiar es importante para tener más oportunidades, pero... ¿A qué precio?

Y, AUNQUE A VECES SEA DIFÍCIL, ser adolescente también tiene cosas bonitas como las risas con los amigos, los primeros amores, descubrir nuevos hobbies y empezar a imaginar cómo queremos que sea nuestra vida.

NOS PASAMOS LOS DÍAS PENSANDO en los exámenes, los deberes, las tareas, y en todo lo que se espera de nosotros. No es solo la presión de los profes, también está la de nuestros padres, la de los amigos, y hasta la de las redes sociales. Es como si tuviéramos que ser buenísimos en todo: sacar buenas notas, hacer deporte, tener hobbies, hacer cosas que se vean bien en el currículum…

¿PERO QUÉ PASA SI NO PUEDO CON TODO? Hay gente que entrena por las tardes, que juega al fútbol, que hace baile o va a natación. Y no está mal, al contrario. No deberíamos tener que dejar de hacer esas cosas que nos gustan solo por los estudios. Lo mejor sería aprender a organizarnos sin llegar a estresarnos. Porque también necesitamos tiempo para nosotros, para despejarnos y sentirnos bien.

NO DEBERÍAMOS SENTIRNOS CULPABLES por estar cansados, por necesitar un descanso, o por no tener ganas de estudiar todo el tiempo. Nadie debería llegar a tener ansiedad o dejar de hacer lo que le gusta solo por intentar cumplir con todo.

LA EDUCACIÓN DEBERÍA ENSEÑARNOS a pensar, a equivocarnos, a aprender y a no tener miedo de fallar. Pero a veces parece que solo importa el número de la nota, no todo el esfuerzo que hay detrás.

ESTÁ CLARO QUE ESTUDIAR ES IMPORTANTE, pero también necesitamos una educación más humana, más comprensiva. Necesitamos que los adultos nos escuchen de verdad, que entiendan que somos adolescentes, no robots. Porque si seguimos así, sí llegaremos a la meta… pero no a cualquier precio.