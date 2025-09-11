EL ESTUDIANTE
'No te fíes de nadie': la novela negra llega al Colegio Montesori de Zaragoza
Trabajo finalista en la categoría 1º y 2º ESO del concurso de III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro escrito por la alumna Paz Ortillés
Paz Ortillés | Colegio Montesori
"Las luces de las sirenas se reflejan en la pared, van acompañadas con su estruendoso sonido que ha roto el silencio absoluto. La pared era blanca y ahora está completamente cubierta de sangre. Después de tantos años viendo crímenes sin duda es el más horrendo.
En el suelo de madera yace un cadáver. Está completamente inmóvil, tiene cincuenta puñaladas. Se trata de un varón de sesenta años. Es difícil distinguir el color de su pelo. Su cuerpo ancho y su gran estatura no han impedido su muerte. La tranquila sala de reuniones ahora es una pesadilla.
La mesa de reuniones es alargada con sus doce sillas blancas, ahora rojas y en el centro de la mesa, como un macabro mensaje, está la cabeza del director. Los cuadros del ejecutivo yacen con los cristales rotos por el suelo como un recuerdo de la resistencia del fallecido.
Resulta sorprendente que nunca nadie se haya preguntado por qué hay un policía antes de que lleguen las patrullas. Gracias a este disfraz podré seguir haciendo lo que más me gusta: matar. No es el primero y tampoco será el último."
