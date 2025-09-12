EL ESTUDIANTE
Aprende historia con la Ruta de Caesaraugusta de la mano del programa Z16
En época romana, Zaragoza era conocida como Caesaraugusta. En el centro histórico de la ciudad se encuentran cuatro interesantes museos arqueológicos a través de los cuales podrás descubrir esta interesante época histórica y cómo era la vida en nuestra ciudad. La entrada te da derecho a visitar los cuatro museos que conforman la ruta de Caesaraugusta: el Teatro, el Foro, las Termas y el Puerto Fluvial. ¿Te apetece aprender sobre ello?
¡La Ruta de los Museos de Caesaraugusta te espera! Y por pertenecer a Z16 puedes hacerlo totalmente gratis.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? Descúbrelas en su página web.Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí en su portal de juventud. Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
Te recomendamos:
- Descubre el primer Museo Tecnológico de la Movilidad: A través de un recorrido libre, disfruta y experimenta los últimos avances en movilidad. ¡Te espera una exposición con avanzadas tecnologías visuales y experiencias únicas!
- ¿Conoces tu ciudad? Descubre, a bordo del bus turístico de dos plantas y descapotable, algunos de los rincones más emblemáticos de Zaragoza.
- Obra Magia: Solo por ser Z16 consigue tu entrada para disfrutar de la obra Magia en el Teatro de las Esquinas.
