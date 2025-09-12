Aprende historia con la Ruta de Caesaraugusta de la mano del programa Z16

En época romana, Zaragoza era conocida como Caesaraugusta. En el centro histórico de la ciudad se encuentran cuatro interesantes museos arqueológicos a través de los cuales podrás descubrir esta interesante época histórica y cómo era la vida en nuestra ciudad. La entrada te da derecho a visitar los cuatro museos que conforman la ruta de Caesaraugusta: el Teatro, el Foro, las Termas y el Puerto Fluvial. ¿Te apetece aprender sobre ello?

¡La Ruta de los Museos de Caesaraugusta te espera! Y por pertenecer a Z16 puedes hacerlo totalmente gratis.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? Descúbrelas en su página web.Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí en su portal de juventud. Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

