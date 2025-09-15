El Colegio Salesiano de La Almunia apuesta por la innovación con su nuevo Laboratorio de Tecnología “Al Alcance de Todos”
El centro refuerza su compromiso con una Formación Profesional moderna, dinámica y adaptada a las demandas del mercado laboral
El Colegio Salesiano de La Almunia continúa dando pasos firmes hacia la innovación educativa. Gracias al proyecto Laboratorio de Tecnología ‘Al Alcance de Todos’ – FAB LAB, el centro ha recibido una dotación de 33.333 euros del Ministerio de Educación, lo que ha permitido adquirir equipamiento de última generación:
- Escáner 3D
- Soldadora láser
- Cortadora y grabadora láser CO2
- Pantalla táctil interactiva de 65”
El objetivo principal de esta iniciativa es acercar al alumnado al uso de herramientas de fabricación digital y potenciar su competencia emprendedora. El FAB LAB será un espacio abierto donde los estudiantes podrán aprender a manejar instrumentos punteros, desarrollar proyectos creativos y experimentar con nuevas soluciones tecnológicas.
“Queremos preparar a nuestros jóvenes para los retos de la industria 4.0, la digitalización, la economía circular o las redes 5G. Con este proyecto, nuestros talleres se acercan a la realidad de las empresas y favorecemos una inserción laboral de calidad”, señalan desde el equipo docente del centro. El proyecto responde a la necesidad de reducir la distancia entre los recursos de los centros educativos y los medios que emplean las empresas en entornos de trabajo reales. Además, la colaboración con Sistemas de Oficinas de Jerez S.L., distribuidor oficial de Canon en la provincia de Cádiz, permitirá enriquecer el proyecto con experiencias de I+D+i y el intercambio de buenas prácticas. Con este FAB LAB, el Colegio Salesiano de La Almunia refuerza su compromiso con una Formación Profesional moderna, dinámica y adaptada a las demandas del mercado laboral, fomentando, al mismo tiempo, la creatividad, el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente.
