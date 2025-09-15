EL ESTUDIANTE
Educar para el futuro. Competencias STEAM
Una oportunidad para desarrollar las competencias transversales de los escolares para ser su mejor versión
Educar para el futuro: Competencias STEAM impulsado por Fundación Ibercaja es una iniciativa educativa innovadora que busca fortalecer las habilidades relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Este programa ofrece un enfoque integrado que promueve la creatividad, la investigación y la innovación como competencias básicas del aprendizaje, con actividades diseñadas para inspirar a los docentes a "ingeniar, investigar y crear", para preparar a al alumnado para los retos actuales y futuros en un entorno digital y tecnológico cada vez más complejo.
Las actividades del programa comenzarán con la inauguración de esta edición el 14 de octubre de 2025 en Patio de la Infanta de la mano de Edurne Pasabán y se extenderán hasta finales de noviembre orientando a docentes en nuevas formas de enseñar y aprender, sustentadas en el desarrollo de competencias STEAM. Estas actividades incluyen talleres, conferencias y experiencias prácticas que permitirán experimentar y aplicar conocimientos en contextos reales y creativos, fomentando así un aprendizaje significativo y estimulante.
Con esta edición de Educar para el futuro, Fundación Ibercaja reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo profesional, apostando por una formación que integra el conocimiento con las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo actual y preparar a las nuevas generaciones hacia un futuro prometedor y sostenible. Este programa es una oportunidad para transformar el aprendizaje y conectar las capacidades de docentes y alumnado, incentivando la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de innovar en contextos diversos.
Programación
Expedición al éxito, alcanzando objetivos y superando las dificultades por Edurne Pasaban.
- Conferencia inaugural
- 14 de octubre a las 19h en Patio de la Infanta, Zaragoza.
Avanzamos hacia lo inimaginable por Jorge Arévalo
- Conferencia
- 16 de octubre, a las 19h en Patio de la Infanta, Zaragoza
STEAM: oportunidades para la atención a la diversidad por José Ramón Gamo
- Conferencia
- 28 de octubre, a las 19h en Patio de la Infanta, Zaragoza.
La ciencia al servicio de las competencias Pilar Martinez Gaude
- Taller
- 29 de octubre, a las 18h en Espacio Joven, Zaragoza
La lectura como clave para la resolución de problemas por Emilia López
- Conferencia
- 10 de noviembre, a las 19h en Patio de la Infanta, Zaragoza.
Pensar en STEAM: Construir mentes, no solo proyectos por Coral Elizondo
- Taller
- 11 de noviembre, a las 19h en Espacio Joven, Zaragoza
Tu mente, tu filtro por Daniel Albertos
- Conferencia
- 20 de noviembre, a las 19h en Patio de la Infanta, Zaragoza
La electrónica como vehículo de lo competencial por Carlos Triquell
- Taller
- 19 de noviembre, a las 19h en Espacio Joven, Zaragoza
Cómo enseñar humanidades en la era digital por Mario Carretero
- Taller
- 26 de noviembre, a las 19h en Espacio Joven, Zaragoza
La A de STEAM, mucho más que una letra por Daniel Erice
- Conferencia de clausura
- 27 de noviembre, a las 19h en Patio de la Infanta, Zaragoza
