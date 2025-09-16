Las claves de la película más vista de la historia de Netflix: todo lo que no sabías de 'Las Guerreras K-pop'

¿Te imaginas ser una asesina de demonios durante el día y acabar la jornada subiéndote a un escenario frente a miles de personas? Si es así, enhorabuena, eres toda una Guerrera K-pop. Llegada desde Corea del Sur, esta película de animación es ya todo un éxito. Es la película más vista de la historia de Netflix con 236 millones de visualizaciones y es la primera banda sonora en tener, al mismo tiempo, cuatro canciones en el top 10 del Billboard Hot 100 (la lista de éxitos musicales de los 100 sencillos más populares en Estados Unidos).

Este es otro ejemplo añadido de cómo las plataformas de streaming cada vez apuestan más por entregas coreanas, sobre todo tras el éxito global de títulos como El juego del calamar, Parásitos o Train to Busan. Pero, ¿qué tiene este filme para ganarse el corazón de todos?

Antes de analizar sus luces y sus sombras hagamos un pequeño repaso de la trama dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Rumi, Mira y Zoey son las superestrellas del grupo HUNTR/X, reconocidas mundialmente por sus temas de K-pop, pero su vida es más complicada que saber cantar y bailar, son las encargadas de proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales y de una banda rival de chicos decididos a robar mentes y corazones.

Ahora bien, ¿qué tiene esta peli coreana de especial? Toñi Morcillo, maestra y psicóloga infantil, lo tiene claro: se trata de «un soplo de aire fresco» cuando en los catálogos audiovisuales es todo «tan monótono». Considera Morcillo que no se trata de «una película para niños», ya que cuenta con «un gran trasfondo». En Las Guerreras K-pop somos testigos de «la eterna lucha entre el bien y el mal» desde una perspectiva diferente. Además de una clara muestra de la cultura y estilo de vida de Corea del Sur.

En este caso, «no vemos sexo, ni drogas ni malos hábitos», algo a lo que estamos «demasiado acostumbrados». Confirma que «se puede hacer buen cine» sin tener que recurrir a esos elementos.

De izquierda a derecha Rumi, Zoey y Mira, 'Las guerreras Kpop'. / Netflix

Las luces de 'Las Guerreras K-pop'

Para Morcillo, el AMOR (en mayúsculas) «es lo que triunfa por encima de todo», y no solo habla «del amor de pareja», va más allá, ya que muestra el amor de la protagonista hacia sus amigas, hacia la música y hacia sí misma.

El largometraje también «realza el valor de la amistad y del trabajo en equipo». Apunta la psicóloga «lo bien que representa la amistad y el compañerismo», porque «todos y todas discutimos de vez en cuando con nuestros amigos o compañeros, somos humanos al fin y al cabo».

El principal villano de la película, aparte de un rival «terriblemente guapo» y de un rey demonio, «son nuestros propios miedos», detalla la psicóloga infantil. Esta trama, nos demuestra cómo «nuestras fortalezas se deben anteponer a nuestras debilidades, dejando claro que no podemos ocultar nuestra verdadera identidad al resto del mundo».

Además de esta «pequeña lección de vida», la profesora destaca la música, que para ella es «estupenda y no tiene nada que ver con tanto el reggaetón y la música latina que se escucha siempre». Por si alguien no lo ubica, el k-pop es un estilo musical y cultural propio de Corea del Sur que mezcla otros géneros como el pop, el hip-hop, el rock, el rap y el R&B, haciendo un fuerte énfasis en la producción visual de altísima calidad y una coreografía espectacular y perfectamente sincronizada.

Saja Boys, grupo rival de las protagonistas, HUNTR/X / Netflix

¿Cómo convertirte en un 'idol' coreano?

De hecho, es tan fuerte su influencia que decenas de miles de jóvenes en el país se preparan duramente en academias especializadas para convertiste en idols, generalmente agrupados en bandas, artistas altamente reconocidos que han sido contratados por una agencia de entretenimiento. Actualmente, se estima que hay alrededor de un millón de aspirantes a ídolos en Corea, pero solo unos pocos lo consiguen, ya que es una carrera de fondo con mucha competencia y pocas probabilidades de triunfar.

Los aspirantes a ídolos primero tienen que conseguir el estatus de aprendiz, y eso lo consiguen gracias a una agencia. Y para que te contrate una agencia debes ser seleccionado en un casting. Hay dos tipos de audiciones, en la calle o en la agencia.

En el primer caso, el personal de las agencias se dedica a recorrer la calle en busca de novatos que muestren su talento como artistas callejeros. Se acercan a alguien para seleccionarlo si su apariencia coincide con la imagen del grupo idol que están planeando.

Academia de K-pop SM Universe / Taryn NG

Por otro lado, muchas agencias de K-pop realizan varias audiciones para reclutar nuevos talentos en sus propias instalaciones. El problema con esta opción es que es muy difícil contar con toda la información para presentarse a los castings.

Una tercera opción es hacerlo a través de una academia, te preparan al detalle para ser un idol y, además, los dueños o profesores suelen tener contactos con agencias. El handicap de las academias es el precio a pagar por entrar en ellas.

Pero superar la feroz competencia y finalmente convertirse en un aprendiz de ídolo a través de casting callejero, audiciones o academias es solo el comienzo. Se necesitan meses, como máximo, años de riguroso entrenamiento para debutar.

Las sombras detrás del brillo de la fama

Ninguna muestra audiovisual puede ser perfecta al 100%, y Las Guerreras K-pop no es la excepción. Para la psicóloga infantil hay un par de puntos que «pueden llegar a ser negativos» para u n público «tan fácil de manipular como son los adolescentes». El principal para ella es «el inalcanzable estereotipo de belleza que se muestra», ya que «todos los personajes son guapos y perfectos» y realmente «la gente no es así en la vida real».

También destaca el hecho de que sea «una lucha entre chicos y chicas», porque no ve con buenos ojos «ese enfrentamiento entre géneros» y lo considera «innecesario». Asimismo, la experta echa en falta una mayor diversidad en cuanto a relaciones afectivas, «solo vemos relaciones heterosexuales, algo que no se ajusta a la sociedad en la que vivimos».

Finalizando con las sombras, Morcillo hace hincapié en la visión distorsionada de la fama y del lujo de ser famoso o famosa, ya que no considera verosímil «que sea tan fácil triunfar», ni que las protagonistas «si son tan famosas cuenten con esa privacidad y puedan ir por la calle tan tranquilas».

Sin embargo, si da por válido cómo se refleja en la película «lo efímero que es la fama». En un momento estás en la cima de la montaña «y al segundo siguiente lo puedes perder todo». Eso se ve reflejado, por ejemplo, cuando aparece el grupo rival y ellas comienzan a perder puestos en el ranking de popularidad.

Un viaje a Seúl A lo largo de los 90 minutos que dura la película podemos ver una gran variedad de referencias a la cultura y mitología coreana. Por ejemplo, en el ámbito de la espiritualidad conocemos a las Mudangs, las protagonistas, una especie de chamanas coreanas que realizan rituales, como comunicarse con los espíritus a través de la música. El grupo rival, los Saja Boys, por el contrario, representan jeoseung saja, los ángeles de la muerte de la mitología coreana. También podemos apreciar lugares icónicos de Seúl, como la Torre Namsan o el barrio tradicional de Bukchon Hanok Village, mostrando la fusión de lo moderno y lo ancestral. La comida es uno de los puntos fuertes de la película, incorpora gastronomía asiática tradicional como el banchan (acompañamientos), el arroz y el kimchi. Y por supuesto la música y los idols coreanos, haciendo referencia a grupos k-pop modernos como Twice, Blackpink, BTS y Stray Kids.

El Parque Naksan y su representación en la película 'Las Guerreras del K pop' / Imágenes recuperadas de la cuenta de flickr de Korea.net y Netflix

Lectura final de 'Las Guerreras K-pop'

Con todo ello, con lo bueno y lo malo, la profesora considera que es una película “para ver en los institutos”, no solo porque “nos acerca la cultura coreana a Occidente”, sino porque nos recuerda una vez más que “el amor todo lo puede”, que nos “debemos apoyar en esas amistades que tanto nos aportan” y que “tenemos que ser lo suficientemente valientes para afrontar nuestros propios miedos y querernos tal y como somos”, concluye.