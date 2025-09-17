Se abre la segunda convocatoria de los Premios Gloria Villalba para impulsar el talento joven en el medio rural aragonés
El proyecto de cooperación Leader Jóvenes dinamizadores rurales, en el que participan 14 Grupos de Acción Local y 21 comarcas en Aragón pone en marcha una convocatoria dirigida a jóvenes para promover la participación y el desarrollo comunitario
Apenas tres meses después de la entrega de la primera edición, se pone en marcha la segunda convocatoria de los Premios Gloria Villalba, una iniciativa dirigida a los Centros de Educación Secundaria del medio rural aragonés.
Los Premios Gloria Villalba tienen como finalidad impulsar iniciativas juveniles de desarrollo comunitario en el ámbito rural, crear un espacio de participación y emprendimiento social en los centros educativos mediante metodologías de educación no formal y potenciar habilidades de liderazgo, creatividad, trabajo en equipo y compromiso social.
Cada aula participante podrá presentar una propuesta colectiva (con un mínimo 10 alumnos) bajo la guía de un/a profesor/a referente. Los proyectos podrán abordar cualquier temática, siempre que contribuyan a mejorar la vida comunitaria en el entorno rural.
Fechas clave del proyecto Jóvenes dinamizadores rurales:
- Inscripción: del 8 de septiembre al 1 de octubre de 2025.
- Formación (octubre – diciembre 2025): 4-5 sesiones en el aula con materiales diseñados y facilitados por jóvenes dinamizadores rurales.
- Presentación de propuestas: antes del 15 de enero de 2026.
- Valoración de proyectos: 20 de enero de 2026, a cargo de un comité multidisciplinar.
- Ejecución de proyectos: entre el 1 de febrero y el 1 de abril de 2026.
- Evento final (abril 2026): jornada colectiva para la presentación de proyectos, entrega de galardones y conclusiones.
Los criterios para valorar los proyectos están relacionados con la innovación social, impacto positivo y sostenibilidad en el tiempo. Además de una aportación económica de hasta 500 €, los grupos contarán con el acompañamiento de técnicos de juventud y Grupos de Acción Local para garantizar el éxito y la continuidad de sus iniciativas.
Con esta segunda convocatoria, los Premios Gloria Villalba se consolidan como una herramienta clave en la promoción de la participación juvenil y el desarrollo comunitario en el medio rural.
