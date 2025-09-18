Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Debajo de la cama', el terrorífico relato de un alumno del O.D. Santo Domingo de Silos de Zaragoza

Trabajo finalista en la categoría 1º y 2º ESO del concurso de III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro escrito por Jiaxin Qiu

Imagen generada por IA

Imagen generada por IA / Freepik

Jiaxin Qiu | O.D. Santo Domingo de Silos

Zaragoza

Mamá decía que los monstruos no existen. Pero a las 2.47 a.m. Marcos escuchó cómo algo arrastraba las uñas bajo su cama.

—Otra vez —susurró, temblando.

Tomó la linterna. Asomó la cabeza. No había nada. Volvió a la almohada... y entonces sintió la respiración, pegada a su oído.

Se giró. No había nada. Pero sí que había un papelito en el que ponía: «Gracias por mirar abajo. Ahora puedo subir».

Gritó, pero su voz murió en la oscuridad. Abajo, el armario se abrió solo. Y desde adentro, alguien más leyó el siguiente papel: «Te toca a ti».

La casa ya no duerme. Solo hay miedo.

