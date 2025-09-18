'Debajo de la cama', el terrorífico relato de un alumno del O.D. Santo Domingo de Silos de Zaragoza
Trabajo finalista en la categoría 1º y 2º ESO del concurso de III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro escrito por Jiaxin Qiu
Jiaxin Qiu | O.D. Santo Domingo de Silos
Zaragoza
Mamá decía que los monstruos no existen. Pero a las 2.47 a.m. Marcos escuchó cómo algo arrastraba las uñas bajo su cama.
—Otra vez —susurró, temblando.
Tomó la linterna. Asomó la cabeza. No había nada. Volvió a la almohada... y entonces sintió la respiración, pegada a su oído.
Se giró. No había nada. Pero sí que había un papelito en el que ponía: «Gracias por mirar abajo. Ahora puedo subir».
Gritó, pero su voz murió en la oscuridad. Abajo, el armario se abrió solo. Y desde adentro, alguien más leyó el siguiente papel: «Te toca a ti».
La casa ya no duerme. Solo hay miedo.
