"Ser diferente no debería implicar excluir, sino abrazar la diversidad sin jerarquías": la reflexión de una alumna del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza

¿Cuál es el estereotipo que nos imaginamos, sobre todo los adultos, cuando pensamos en los adolescentes? Quizás pensemos en hedonistas rebeldes, metiéndose en líos y festejando, experimentando con la bebida y el tabaco de forma irresponsable. Pero claro que no todos los adolescentes caen bajo esta generalización; dentro de los institutos y de forma online, se está observando un fenómeno que tiene que ver con los jóvenes que no se identifican con este estereotipo, una separación voluntaria con carácter de superioridad por no participar en actividades estereotípicamente relacionadas con los jóvenes.

Varios adolescentes se sienten diferentes por no encajar con el estereotipo de lo que es un adolescente, pero el problema está en que solo es un estereotipo. La gran mayoría de los jóvenes no participan en una rebeldía de forma habitual ni toman sustancias. Estos adolescentes presentan un tipo complejo de superioridad sobre sus pares que sí que toman parte en ese estilo de vida. Pero, ¿es lógico este sentimiento? Muchos pensarán que sí, pero mirando estadísticas de la CDC aprendemos que solamente un 2,8% de adolescentes toman sustancias nicotinas y un 10,5% consume alcohol.

Estas estadísticas demuestran que la mayoría de los adolescentes no se adscriben a la imagen típica de los adolescentes fomentada por los medios. Los adolescentes, en su mayoría, se sienten diferentes e intentan demostrar una rebeldía al rechazar lo que ellos perciben como una presión social. En lugar de buscar aceptación dentro del grupo de los que sí consumen, estos jóvenes se distinguen por sentirse más “maduros” o “conscientes”.

Este fenómeno, lo que podemos llamar una “individualización colectiva”, muestra cómo, aunque intentan ser únicos e independientes, estos adolescentes terminan formando una nueva corriente dentro de la juventud, excluyendo a los que no comparten sus ideales. Y por querer distanciarse de los estereotipos, crean nuevos, alimentando una forma de conformismo dentro de su propio colectivo y fuera.

En conclusión, esta individualización enseña una búsqueda de identidad y pertenencia; la adolescencia es una etapa de exploración, y hoy más que nunca, la definición de “adolescente” es fluida, pero la lucha por ser diferente se convierte en una competencia por destacar, y, de manera irónica, muchos de ellos caen en un ciclo de odio creando nuevos estereotipos. Ser “diferente” no debería implicar excluir, sino abrazar la diversidad sin jerarquías, entendiendo y respetando que cada uno tiene su propio camino y estilo de vida preferido.