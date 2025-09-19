¡El verano se acaba, pero las piscinas no! No pierdas esta oportunidad con el Z16

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Centros Deportivos Municipales como el Siglo XXI, el José Garcés, el Alberto Maestro o el Palafox siguen siendo una buena opción para refrescarte después de un día largo. Y es que, aunque el verano se va, las piscinas cubiertas continúan siendo una súper opción para ti, Z16. ¿Te animas a disfrutar de ellas? ¿Por qué no pruebas este mes de septiembre? Ya sabes lo que se dice... ¡al agua patos!

¡Las piscinas cubiertas de los CDM te esperan! Y por pertenecer a Z16 puedes hacerlo totalmente gratis.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más?Hazlo a través del servicio de actividades juveniles. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el portal de juventud.  

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

