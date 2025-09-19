¡El verano se acaba, pero las piscinas no! No pierdas esta oportunidad con el Z16

Centros Deportivos Municipales como el Siglo XXI, el José Garcés, el Alberto Maestro o el Palafox siguen siendo una buena opción para refrescarte después de un día largo. Y es que, aunque el verano se va, las piscinas cubiertas continúan siendo una súper opción para ti, Z16. ¿Te animas a disfrutar de ellas? ¿Por qué no pruebas este mes de septiembre? Ya sabes lo que se dice... ¡al agua patos!

¡Las piscinas cubiertas de los CDM te esperan! Y por pertenecer a Z16 puedes hacerlo totalmente gratis.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más?Hazlo a través del servicio de actividades juveniles. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el portal de juventud.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

