Los más pequeños descubren "sus superpoderes" en el colegio Juan de Lanuza de Zaragoza

Empezar un nuevo curso es más fácil si se hace entre libros, bien lo saben en Colegio Juan de Lanuza, que no han perdido ni un momento en compartir una buena sesión literaria.

Tras la formación impartida por Coral Elizondo, referente en inclusión y diversidad, el profesorado ha comenzado a poner en práctica algunas de sus interesantes propuestas en el aula.

En 3º de Primaria se desarrolló una actividad muy especial junto al aula de 2 años: la lectura del cuento El gran libro de los superpoderes. Esta obra invita a reflexionar sobre los talentos únicos que todos poseemos y que nos hacen diferentes y valiosos.

Esta interesante experiencia no solo reforzó la importancia de reconocer la diversidad en el aula, sino también de celebrarla como una verdadera riqueza que enriquece a toda nuestra comunidad educativa.