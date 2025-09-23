Los 'gym bros' cada vez son más jóvenes: "todos buscan un cuerpo de 10"

Aunque no se trata de año nuevo, septiembre también es un mes para hacer nuevos propósitos y sumarse a diferentes retos. Uno de ellos es el deporte y, lejos de apuntarse a extraescolares o clubes deportivos, cada vez son más los adolescentes que deciden enrolarse en un gimnasio.

Ya sea por la flexibilidad horaria, por la variedad de las clases o por la posibilidad de socializar, estos centros están notando un incremento en el número de matriculaciones de menores de edad. Pero, ¿cuál es la edad ideal para apuntarse a un gimnasio?

Si nos fijamos en los espacios municipales, es el ayuntamiento de la localidad quien decide. Por ejemplo, en Zaragoza el consistorio rebajó la edad de acceso a los 14, antes estaba en 16, para tratar de motivar a los adolescentes y evitar así el abandono temprano de la práctica del deporte.

Si se trata de un centro privado, es el propio gimnasio el que pone una edad mínima de acceso. En España suele ser a partir de los 14 años con autorización de los padres o tutor legal, y a partir de los 16 o 18 años para acceder de forma independiente, aunque varía según el gimnasio.

Nosotros hemos estado en uno del centro de Zaragoza, allí pueden apuntarse menores de 16 pero necesitan una autorización firmada por sus padres. Toshka Yordanova es monitora y nos cuenta que tras el confinamiento por la pandemia del covid-19 notaron «muchísimo» una mayor afluencia de gente joven, sobre todo de adolescentes.

Entre las razones de este cambio de mentalidad destaca que la mayoría lo hacen porque buscan «un cuerpo de 10», ya que «un alto porcentaje de clientes jóvenes se ven influenciados por las redes sociales». Un rápido vistazo a Instagram o Tik Tok nos sirve para darnos cuenta de la gran cantidad de influencers fitness que publican contenido sobre como «conseguir el cuerpo perfecto, la mejor dieta para adelgazar o los suplementos ideales al terminar un entrenamiento».

Cuidado con las redes

Frente a estos creadores de contenido, Yordanova aconseja «no creernos todo lo que vemos» ni «seguirlo a rajatabla», ya que «para eso están los monitores».

Pero no todos los clientes menores de edad pasan sus tardes en gimnasios por presión social. Haciendo repeticiones en una de las máquinas de la sala de entrenamiento nos encontramos a Nico, tiene 17 años y es deportista de alto rendimiento. Acude varias tardes a la semana al gimnasio por recomendación de su entrenador y para él supone «un ejercicio extra que de normal no haría».

Unos metros más allá, un grupo de tres jóvenes esperan su turno para utilizar el press banca. Se apuntaron hace un par de semanas: «Empezamos a la vez que las clases del instituto», explica Adrián, el que ahora le toca descansar. Para ellos es «una forma de pasar tiempo juntos y mantenerse en forma también». Admiten que al principio les costó «un poco» entender cómo funcionaba todo, pero que «gracias a las instrucciones de los monitores» se han convertido en «todo unos gym bros».

Y es que, lo apuntaba Yordanova, «es importantísimo preguntar las dudas» y contar con la ayuda de los monitores. Un peso que no sea demasiado alto y ejercicios adaptados «son una buena mezcla» para que los más jóvenes hagan ejercicio «de una forma segura». Para ella, la mejor forma de empezar es «construyendo una base sólida y trabajando con una buena técnica», ya que durante la adolescencia «el cuerpo todavía crece».

Entre los 14 y los 15 años «es buen momento» para hacer entrenamientos funcionales pero, recuerda, «sin pasarse y sin dejarse influenciar». Uno de los problemas que los profesionales han detectado con el aumento de los jóvenes en los gimnasios es el consumo innecesario de suplementos y proteínas. En el gimnasio de Yordanova no han visto nada similar, pero sí que advierten sobre sus consecuencias: «Ese tipo de complementos deben tomarse por prescripción médica, no porque lo ves en Tik Tok».

Las claves

Echarle ganas, preguntar dudas y compartir el entrenamiento con otras personas son tres puntos clave para poder exprimir al máximo una tarde en el gimnasio. Hacer ejercicio «es bueno», aseguran los profesionales, pero «siempre que sea controlado y no llegue a obsesionarnos».