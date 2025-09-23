El IES Pablo Serrano de Zaragoza ha culminado con éxito durante la semana del 15 al 19 de septiembre de 2025 su participación en el proyecto Erasmus+ Mind Your Culture, una iniciativa internacional que ha unido a estudiantes y profesores de cuatro ciudades europeas: Zaragoza (España), Nykøbing Falster (Dinamarca), Budapest (Hungría) y Perl (Alemania), con el objetivo de promover el intercambio cultural y la sostenibilidad como pilares para el futuro de Europa. El curso pasado varios estudiantes de 1º de bachillerato pudieron disfrutar de varias movilidades a los países europeos con los que ha colaborado en este proyecto y en este curso escolar ha tocado realizar la acogida a nuestro colegas europeos.

En este proyecto realizado durante dos cursos escolares, el alumnado participante ha tenido la oportunidad de compartir experiencias, reflexionar sobre los retos medioambientales actuales y conocer las tradiciones culturales de sus países socios. A través de encuentros presenciales en diferentes actividades los jóvenes han desarrollado una mirada más abierta y comprometida con el entorno que les rodea.

El IES Pablo Serrano de Zaragoza impulsa la sostenibilidad y el entendimiento cultural con el proyecto Erasmus+ Mind Your Culture' / Servicio especial

Entre las actividades realizadas en Zaragoza, destacan excursiones que han puesto en valor el patrimonio natural y cultural de Aragón, como la visita al emblemático Castillo de Loarre o la ruta de senderismo en los Mallos de Riglos. Además, se organizó una salida en bicicleta a lo largo de la ribera del Ebro y la zona de la Expo 2008 para reflexionar sobre la importancia del agua como recurso esencial en el desarrollo sostenible del territorio.

El grupo también visitó Mobility City, un espacio dedicado a la innovación en movilidad sostenible, donde pudieron debatir sobre el papel del transporte en el futuro y las soluciones que ya se están implementando en las ciudades europeas para reducir la huella ecológica.

Este proyecto Erasmus+ no solo ha reforzado las competencias lingüísticas y sociales del alumnado, sino que ha consolidado lazos entre centros educativos europeos que seguirán colaborando en futuras iniciativas comunes.

El último día, todos los alumnos trabajaron en grupos internacionales para dar respuesta a varias preguntas que se plantearon sobre el tema central del proyecto, la sostenibilidad.

El proyecto Mind Your Culture ha sido una experiencia enriquecedora que ha permitido al alumnado del IES Pablo Serrano aprender desde la convivencia, el respeto y el trabajo colaborativo, mostrando no solo el patrimonio, sino también el compromiso con la sostenibilidad y el futuro del planeta.