El segundo premio del III Concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro nos lleva hasta Escocia desde el Colegio Sansueña de Zaragoza

Samuel Campbell Phillips. Hombre de origen escocés, 39 años, media altura, piel pálida y ojos grises.

Llevaba 17 horas desaparecido y era el objetivo principal de todas las policías metropolitanas inglesas.

Pero ya era demasiado tarde. Él yacía tendido en el frío suelo. Alguna banda callejera había hecho nuestro trabajo, el de Scotland Yard.

Aquel problema había desaparecido de mi vida. Antes de irme, comprobé una última cosa. Efectivamente, él era mi viva imagen. La tez blanca, mi misma nariz, idénticos labios… Sin embargo, los ojos grises de mi hermano, Jonah Campbell Phillips, jamás volverían a abrirse y con él, moriría mi verdadera identidad.

Segundo premio en la categoría 1º y 2º ESO del concurso de III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro