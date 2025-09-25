'Todo está bien': el relato ganador de la categoría 1º y 2º de Bachillerato del concurso Silos-Aragón Negro
Primer premio en la categoría 1º y 2º BACHILLERATO del III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro escrito por Ariana T. Pataki
Ariana T. Pataki
La cuchilla corta con precisión, la carne se desprende con facilidad, cada trozo debe encajar perfectamente. La sangre se derrama, pero no importa.
El bebé sigue llorando, su llanto perfora el aire, pero no me molesta. Me sirvo una taza de té, observo mi trabajo. Los trozos están perfectamente ordenados.
Todo está bien. Cada parte de su cuerpo, separada con exactitud, como siempre debe ser. El bebé grita, más fuerte ahora, pero yo sigo. No hay prisa. Cada corte tiene que ser limpio, preciso.
Todo está bien. El llanto del niño se intensifica, pero ya no me afecta. Miro los trozos, alineados sobre la mesa, todo en su lugar.
Cuando termino, dejo la cuchilla a un lado, limpio mis manos, y me dirijo a calmar al bebé. Su madre yace ahí, sin vida.
Todo está bien. Todo está perfecto.
- La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
- Jesús Olmos, el frutero de Zaragoza que se ha convertido en el rey de la 10K de Bomberos: 'A sacrificio pocos me ganan
- Stellantis parará su producción en octubre en Zaragoza y otras cinco fábricas europeas
- La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
- Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
- Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina
- Un juzgado de Zaragoza investiga a una sección sindical de funcionarios por una subvención de 61.500 euros
- Gabi prepara otro giro en el once del Real Zaragoza