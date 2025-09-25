'Todo está bien': el relato ganador de la categoría 1º y 2º de Bachillerato del concurso Silos-Aragón Negro

La cuchilla corta con precisión, la carne se desprende con facilidad, cada trozo debe encajar perfectamente. La sangre se derrama, pero no importa.

El bebé sigue llorando, su llanto perfora el aire, pero no me molesta. Me sirvo una taza de té, observo mi trabajo. Los trozos están perfectamente ordenados.

Todo está bien. Cada parte de su cuerpo, separada con exactitud, como siempre debe ser. El bebé grita, más fuerte ahora, pero yo sigo. No hay prisa. Cada corte tiene que ser limpio, preciso.

Todo está bien. El llanto del niño se intensifica, pero ya no me afecta. Miro los trozos, alineados sobre la mesa, todo en su lugar.

Cuando termino, dejo la cuchilla a un lado, limpio mis manos, y me dirijo a calmar al bebé. Su madre yace ahí, sin vida.

Todo está bien. Todo está perfecto.