¿Por salud o por presión? Una alumna del IES La Azucarera de Zaragoza reflexiona sobre los motivos para apuntarse al gimnasio

Cada vez más jóvenes van al gimnasio, lo cual puede ser bueno si se hace para estar sanos. El problema es que muchos no lo hacen por salud, sino porque quieren tener el cuerpo perfecto que ven en la gente de las redes sociales. Son muchos y no son sanos o cuentan con operaciones, dando un aspecto de cuerpo falso e irreal.

Los chicos quieren músculos grandes, las chicas un cuerpo muy delgado o marcado, y si no lo consiguen se sienten mal. Incluso algunos usan productos peligrosos o hacen dietas extremas. Eso no es sano, ni física ni mentalmente.

Hacer deporte está genial. Ayuda al cuerpo y a la mente, pero convertirlo en una obsesión por el físico solo nos hace daño. Incluso puede llegar a problemas más grandes como trastornos alimenticios, anorexia …

El cuerpo perfecto no existe. Todos somos distintos y eso está bien. Hay que recordar que el gimnasio debe ser un lugar para mejorar tu salud, no para castigarte por no parecerte a una persona de Instagram.

Lo importante es sentirse bien, tu valor no se mide en abdominales ni en kilogramos. El cuerpo perfecto no existe. Todos somos distintos y eso está bien.

Y lo mismo se aplica a la cara y la piel, cada vez es más común hacerse tratamientos faciales, cremas caras, filtros en redes sociales y hasta operaciones estéticas. Todo esto crea una imagen equivocada de cómo deberíamos vernos.

Las redes sociales tienen mucha culpa. Vemos influencers con piel perfecta, labios grandes y cejas perfectas, y pensamos que eso es lo normal. Pero la mayoría usa filtros o se ha hecho retoques. Parece que cada vez tenemos más miedo a tener granos, arrugas o una nariz diferente. Cada vez lo natural se ve peor, todos quieren conseguir ser como esos prototipos.

Esta obsesión puede ser muy peligrosa. Puede hacer que los jóvenes se sientan mal con su apariencia, aunque estén sanos y sean totalmente normativos. Además, muchos de estos tratamientos son caros e innecesarios. Nadie debería sentirse obligado a cambiar su cara solo para gustar a los demás.

Cuidarse está bien, pero sin llegar a extremos. La belleza no está solo en una piel sin granos o en unos labios perfectos. La belleza real está en ser uno mismo, en aceptar nuestras diferencias y en querernos tal y como somos.