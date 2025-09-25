Un videojuego inspirado en su abuela lleva a un joven de Zaragoza a la final internacional de las Olimpiadas de Tecnología

Leo, un joven aragonés de 10 años, alumno del colegio Cristo Rey Escolapios de Zaragoza, detectó las dificultades de su abuela para saber cuándo pasaba el autobús, ya que no sabía cómo consultar esa información desde el teléfono móvil. Inspirado en esta situación, desarrolló un videojuego para facilitar el acceso a los horarios del transporte público, especialmente para personas mayores. Gracias a este proyecto, Leo se ha convertido en uno de los ganadores españoles de la cuarta edición de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, organizadas por la Fundación NTT DATA. Este reconocimiento le ha permitido clasificarse para la final internacional, donde competirá con jóvenes de otros nueve países el próximo 1 de octubre a las 17:00hs en formato virtual.

El videojuego de Leo está formado por un sistema de pantallas y elementos donde se ve al personaje principal, una persona mayor, que al presionar un botón e introducir el número de búsqueda del autobús, recibe en su pantalla el tiempo que falta para que éste llegue a su parada. Así, personas como su abuela, podrían solucionar de una manera sencilla sus problemas para acceder al transporte público.

Leo confesó al jurado que lo más complicado para él había sido diseñar los elementos gráficos ocultando comandos y mostrando la información correcta, pero que le había encantado diseñar los personajes: él mismo representado en azul, y su abuela en rojo.

Videojuego para facilitar el acceso a los horarios del transporte público, especialmente para personas mayores / Servicio especial

Por su parte, los miembros del jurado, entre los que se encuentra Abraham López, ganador de un Goya por un videojuego de animación, destacaron la gran capacidad de Leo para detectar una necesitad cotidiana real y traducirla en una solución accesible para personas mayores.

En esta edición han participado más de 6.600 menores, de entre 7 y 16 años, de 9 países, quienes han desarrollado destrezas digitales y soft skills a través del juego y de retos para solucionar problemas de su entorno. Ahora, los ganadores de cada país competirán en la fase internacional que se realizará los próximos 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. En España, 6 finalistas - 4 de Madrid, uno de Asturias y uno de Zaragoza - representarán al país en la final global, donde competirán con los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, México y Perú.

La competición está basada en un modelo pedagógico que permite romper tabúes y desarrollar competencias digitales y habilidades blandas que serán determinantes para su vida. A lo largo de todo el proceso los participantes han contado con el apoyo de entrenadores -muchos de ellos voluntarios de NTT DATA- que, como en cualquier olimpiada, les han acompañado para llegar al reto final.