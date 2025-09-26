Zaragoza, capital mundial del arte del Origami, descubre su museo de la mano del Programa Z16
¿Sabías que el museo de origami más importante del mundo está en Zaragoza? Así que no puedes perderte la visita libre a este lugar único y sorprendente lleno de arte y figuras. Porque sí... la papiroflexia es una disciplina plástica que saca puntas a un papel para darle volumen y que esconde legiones de fanáticos. ¡Seguro que tú eres o te conviertes en uno de ellos! Y es que este museo no te defraudará.
¡Sumérgete en el arte origami y disfruta de miles de figuras! Y por pertenecer a Z16 puedes hacerlo totalmente gratis.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada de su catálogo. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el portal de juventud.
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
Te recomendamos:
- Musical Los pilares de la tierra: Se trata de una adaptación a formato musical del best seller del autor británico Ken Follett. Esta obra, de la que ahora puedes disfrutar en el Teatro Principal de Zaragoza, te sumerge en una historia de poder, ambición y lucha. ¿A qué esperas para descubrirla?
- Comisarías en fiestas, el reality: En las Fiestas del Pilar, el equipo de cuerpos especiales de nuestra "Comisaría en fiestas" está preparado para lo que venga... ¡un nuevo caos! El Teatro del Mercado será testigo de cómo resuelven un caso que no dejará indiferente a nadie.
- Visita el Museo del Fuego: La historia de los Bomberos de Zaragoza y de otras ciudades y países esconden grandes anécdotas y aprendizajes. Si lo visitas, podrás descubrir desde los automóviles hasta los trajes, fotografías o sellos.
- La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- Cani está en la UCI tras sufrir un ictus
- Jesús Olmos, el frutero de Zaragoza que se ha convertido en el rey de la 10K de Bomberos: 'A sacrificio pocos me ganan
- Stellantis parará su producción en octubre en Zaragoza y otras cinco fábricas europeas
- La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
- Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
- Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina