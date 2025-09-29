El Colegio Británico de Aragón celebra el Día Europeo de las Lenguas con tres actividades divulgativas

El Colegio Británico de Aragón celebró el pasado 26 de septiembre el Día Europeo de las Lenguas, una jornada organizada por un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato Internacional con el objetivo de dar a conocer la riqueza lingüística de Europa. Para ello, se llevaron a cabo tres actividades dirigidas a todos los alumnos desde Primaria hasta Secundaria.

Comenzaron con un vídeo informativo en el que los alumnos explicaron en qué consistía esta jornada y compartieron algunas curiosidades sobre las lenguas europeas.

Después, jugaron a un Kahoot titulado ¿Qué idioma es?, en el que los participantes debían adivinar en qué idioma estaban escritas diferentes frases relacionadas con la amistad y el cuidado del planeta.

Para finalizar la celebración de esta efeméride, cada curso contribuyó con una frase escrita en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea para crear un gran mural colaborativo.

Lo más importante de esta celebración es que fue una iniciativa completamente autónoma de los alumnos, desde la planificación hasta la organización y distribución de los materiales. Ha sido un gran esfuerzo por su parte, pero están muy contentos con los resultados. Los organizadores esperan haber transmitido la importancia de la diversidad lingüística y desean repetir la experiencia en los próximos años.