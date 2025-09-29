Un instituto de Zaragoza 'conecta' con la flotilla humanitaria que se encuentra rumbo a Gaza

El IES Ítaca de Zaragoza ha cedido espacio y tiempo para la reflexión, la solidaridad y el compromiso internacional gracias a una serie de actividades que giran en torno a la iniciativa Apoyo a Gaza. La propuesta, impulsada desde varios departamentos del centro, ha implicado al alumnado en un proyecto que combina historia, artes plásticas, conciencia social y contacto directo con quienes en estos momentos participan en la flotilla humanitaria Global Sumud, rumbo a la franja de Gaza.

La primera acción partió de docentes del departamento de Historia y de Educación Plástica con la elaboración de una maqueta que representa el mar Mediterráneo, aquel Mare Nostrum como lo denominaron los romanos, que sirvió de base para la intervención artística. Sobre esa recreación, varios grupos de 2º y 4º de ESO han realizado barquitos de papel en los que escribieron mensajes de apoyo, paz y esperanza. Una vez terminados, los barcos fueron dispuestos con rumbo simbólico hacia Gaza, en alusión a la travesía real que la flotilla Global Sumud está llevando a cabo en estos días.

Los alumnos del IES Ítaca de Zaragoza crean un 'mar de barquitos de papel' en los que escribieron mensajes de apoyo, paz y esperanza para Gaza. / Servicio especial

La iniciativa no se detuvo en la representación plástica de la flotilla cuyos inicios se pueden ver en la cuenta @itacazaragoza. En una pared de la primera planta del centro también se ha convertido en un espacio de reflexión sobre el genocidio de Gaza. Se trata de un cartel de grandes dimensiones donde se han dibujado las siluetas de 400 personas, con el rostro pintado de blanco, representaban sólo 400 niños de los más de 17.000 niños y niñas que han sido asesinados en Gaza durante este conflicto.

Conexión con la flotilla humanitaria

Gracias a la mediación del departamento de Orientación, se facilitó un contacto directo con activistas que viajan a bordo de la flotilla que tiene previsto llegar a su destino próximamente. De esta manera, el viernes 26 de septiembre a las 12:45 horas, dos grupos de 4º de ESO del IES Ítaca participaron en una videollamada con Nae, profesora de Lengua y Literatura que actualmente se encuentra en el barco rumbo a Gaza.

Gracias a los Encuentros online para centros educativos que organiza la Global Sumud Flotilla tuvieron una conexión que despertó gran expectación entre el alumnado, que preparó con antelación preguntas muy concretas sobre la misión. Entre los temas tratados, los estudiantes quisieron saber si la flotilla transporta armas, cómo planean aproximarse a Gaza, en qué puertos han hecho escala, cuál es la procedencia de los miembros de la tripulación, los daños ocasionados por los ataques sufridos o en qué momento esperan llegar a su destino. Nae respondió con cercanía, explicando que se trata de una misión estrictamente pacífica y humanitaria, que busca visibilizar la situación del pueblo palestino y romper el bloqueo que limita la llegada de ayuda a la franja.

Los alumnos del IES Ítaca de Zaragoza contactan con uno de los participantes de la flota humanitaria que va rumbo a Gaza / Servicio especial

La videollamada, además, no fue una experiencia exclusiva del IES Ítaca. El centro participó de manera conjunta con otros institutos públicos, el IES Cerro de los Infantes, de Pinos Puente (Granada), el IES Luis Bueno Crespo, de Armilla (Granada) y el IES Isla de León, de San Fernando (Cádiz). Esta conexión intercentros permitió que el alumnado de distintas comunidades autónomas compartiera la experiencia y se sintiera parte de una misma red educativa en apoyo a los derechos humanos.

La actividad, según el profesorado, busca trascender la mera información sobre un conflicto internacional y acercar a los jóvenes a la realidad contemporánea, fomentando valores de solidaridad, pensamiento crítico y compromiso cívico. Para los jóvenes, la maqueta, los barcos de papel y la videollamada no fueron ejercicios aislados, sino una experiencia de aprendizaje significativa en la que el arte, la historia y la actualidad confluyen en un mensaje común: la educación también puede ser un puente hacia la paz y la justicia social.

El alumnado asistente se ha sorprendido de “que haya personas que no tengan miedo para ayudar a los demás” y de que “no piensen en ningún momento en rendirse o volver”. En palabras de uno de los docentes implicados, la intención es que el alumnado entienda que “las dificultades se pueden vencer con la voz de quienes creen en un futuro distinto”. El Mediterráneo, convertido en mapa pedagógico, y los barcos de papel, portadores de mensajes, simbolizan esa convicción.

Con esta experiencia, el IES Ítaca refuerza su compromiso con una educación transformadora, donde la creatividad y la conciencia social se convierten en herramientas fundamentales para la formación de ciudadanos críticos y solidarios.