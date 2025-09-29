¿Listo para aprender a surfear tus olas emocionales? Esta guía te ayudará con dos sencillos pasos

Las emociones: ese idioma que nadie te enseñó a hablar

Seguro que te ha pasado; un día alguien te dice algo que duele, tu cara se calienta, tu corazón late más rápido, contestaste sin pensar y después te arrepentiste, o quizá te quedaste callado y en tu cabeza siguieron las frases que no dijiste. Esa sensación incómoda es común, todos hemos estado ahí, nadie nos enseñó a hablar el idioma de las emociones.

Las emociones son como olas en el mar. Hay días en los que parecen suaves y tranquilas, pero también hay momentos en los que se transforman en tsunamis que te revuelcan sin darte tiempo de respirar. No puedes detener esas olas ni hacer que desaparezcan, el truco está en que sí puedes aprender a surfearlas. Regular lo que sientes no significa dejar de sentir, significa reconocer lo que pasa dentro de ti para que seas tú quien logre mantener el equilibrio sobre la tabla y no la ola la que te arrastre.

Dos pasos que parecen simples, pero que lo cambian todo:

Nombrar lo que sientes. Decir en voz alta “tengo ansiedad” o “siento rabia” puede parecer algo tonto o exagerado, pero en realidad funciona como un botón que baja el volumen de esa emoción que sientes demasiado fuerte. Cuando la emoción lo inunda todo, en lugar de decir: “estoy muy frustrado”, cámbialo por “una parte de mí está frustrado” eso te ayudará a relativizar y poner en perspectiva, transformando esa emoción que parecía inmensa en una parte de un todo más amplio. Ponerle nombre a lo que sientes hace que tu cerebro lo viva con menos intensidad. Validar la emoción. Fingir que no estás triste, que no tienes miedo o que no te importa algo solo hace que todo se acumule y explote más tarde otro día sin motivo aparente. Aceptar no significa que te guste sentir eso, significa que dejas de luchar contra lo inevitable y reconoces lo que está pasando en tu interior.

Trucos que sí sirven en la vida real:

Si la ansiedad aparece antes de un examen, prueba la técnica 4-7-8 : respira contando 4 segundos, mantén el aire 7 y suéltalo en 8. Hazlo tres veces seguidas y notarás cómo tu cuerpo empieza a relajarse.

: respira contando 4 segundos, mantén el aire 7 y suéltalo en 8. Hazlo tres veces seguidas y notarás cómo tu cuerpo empieza a relajarse. Si no dejas de darle vueltas a lo mismo, crea una “caja de preocupaciones” . Escribe lo que te ronda en la cabeza. Guárdalo ahí. Decide un horario fijo para leerlo. Así tus pensamientos dejarán de perseguirte todo el tiempo sin descanso.

. Escribe lo que te ronda en la cabeza. Guárdalo ahí. Decide un horario fijo para leerlo. Así tus pensamientos dejarán de perseguirte todo el tiempo sin descanso. En un día normal vivimos tres veces más cosas buenas que malas, pero nuestro cerebro tiende a fijarse en lo negativo y olvidar lo positivo. El antídoto para cambiar eso es la gratitud: fijarse en un momento positivo es como encender una hoguera. Cada recuerdo positivo es un leño, y cuando lo fijas en tu memoria, la llama crece y te llena de calor. Déjate calentar por ese fuego que has encendido.

¿Listo para aprender a surfear tus olas emocionales?