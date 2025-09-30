Las Fiestas del Pilar de Zaragoza también son para los adolescentes: consulta aquí todas las actividades

Con las Fiestas del Pilar a la vuelta de la esquina muchas son las opciones para disfrutar del ambiente festivo, la gastronomía y la música que tanto caracterizan a estos festejos. Hay actividades para todos los gustos y colores, tanto si buscas acción hasta al amanecer, como si prefieres un plan «más de chill». En El Estudiante hacemos un pequeño repaso al programa de fiestas para que tengas toda la información a mano.

Música por los cuatro costados en las Fiestas del Pilar

Comenzamos con los conciertos, desde el escenario de la plaza del Pilar, hasta las carpas del Espacio Zity, una gran cantidad de artistas nacionales e internacionales darán la nota en las Fiestas del Pilar.

Hablemos del «epicentro de la fiesta», la Plaza del Pilar, que cuenta con un aforo de 45.000 personas. El primero en estrenarlo será el sacerdote Padre Guilherme, este viernes 3 de octubre, quien sorprenderá con su original mezcla de música religiosa y electrónica.

Al día siguiente, le llega el turno a Pablo López, de la mano de la emisora Europa FM. El domingo 5 los protagonistas serán Álvaro Mayo y Leire Martínez.

Zaragoza se llena de escenarios El programa está repleto de oportunidades para disfrutar al aire libre. En ‘Off de calle’, podrás disfrutar de espectáculos de pequeño formato de compañías locales y nacionales en el Paseo de la Independencia, itinerantes o en diversas plazas del centro. Los artistas callejeros actuarán en la zona Centro y el Casco Viejo como lo hacen regularmente el resto del año. Por otro lado, repiten los escenarios en el Jardín de Invierno, en la explanada de la Estación del Norte, en el Anfiteatro Xior y en el Parque Delicias, con su esperado circo.

El viernes 10 de octubre, los artistas Nil Moliner, Naiara, Ruslana o Paul Thin compartirán escenario en el concierto Los 40 Pilar Pop. Este ya se considera uno de los conciertazos gratuitos más multitudinarios y esperados de las fiestas.

Y la noche siguiente tendrá lugar Los 40 Independance, con dj’s como Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel the Kid ft Noemy, Dany BPM, Arturo Grao o José M. Duro. Una impresionante selección de los mejores pinchadiscos del país que ofrecerán todo un espectáculo de luz y sonido.

Para los jóvenes amantes del folclore regional, el domingo 12, a las 20.30, joteros de todas las partes de Aragón rendirán culto a nuestras raíces de la mejor forma. Después, y para cerrar las fiestas, el grupo Tako emocionará a la Plaza del Pilar con el mítico Somos de Labordeta, poniendo la guinda del pastel de una fiestas muy musicales.

Gastronomía y ocio en el Pilar Joven

Pero las fiestas no son solo música y conciertos, el Pilar Joven contempla una gran variedad de espectáculos y actividades perfecta para los zaragozanos de entre 12 y 17 años.

El ZGamer, es uno de los actos más esperados. Se trata del evento de videojuegos más importante de Aragón. Durante toda la de semana de Pilares, en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza podrás acceder a sorteos, competiciones, maquinas recreativas y mucho más.

Gran ambiente en la apertura de ZGamer en la Multiusos / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En esa misma sala, el sábado 11, tendrá lugar también la Fiesta Viral Light, una velada sin alcohol y con los dj’s Aaron Mvp, Patricia Nine y Alex Melero, quienes conseguirán convertir el auditorio en toda una pista de baile.

El circo tampoco podía faltar, con su gran carpa en Valdespartera. En esa misma carpa también se podrá disfrutar del espectáculo Planeta Jurásico, un recorrido en el que dinosaurios animatrónicos a tamaño real sorprenderán a todos los asistentes.

Además, no pierdas la oportunidad de visitar tus museos y salas de exposiciones municipales favoritos de forma gratuita, ya que abrirán sus puertas durante toda la semana.

Y por último, pero no menos importante… la comida. Algo muy característico de las fiestas del Pilar es el sabor de sus productos, ya sea en la muestra de artesanía agroalimentaria de la plaza de los Sitos o en las Food Trucks del parque de San Pablo, seguro que encuentras en menú perfecto para estos días.