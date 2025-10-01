¿Es posible una educación con menos pantallas? Un alumno del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza reflexiona sobre ello

Imaginemos un colegio. Una clase. Seguro que al leer estas palabras mucha gente piensa lo mismo. Pupitres, sillas, una pizarra, un reloj en la esquina… A la gente con una cierta edad no se le ocurrirá nada más. Pero a los jóvenes como yo también nos vienen a la cabeza otros objetos: un proyector, un ordenador en la esquina (o quizá un portátil sobre la mesa del profesor). Para nosotros, la tecnología ha sido, durante casi toda nuestra vida, una parte de la educación inseparable del resto.

Recientemente, el Gobierno de Aragón ha propuesto una regulación que pretende limitar el tiempo de uso de pantallas en los centros educativos de la comunidad para prevenir los problemas de salud asociados a su uso excesivo, con diferencias según la etapa educativa (permitiendo un mayor uso a medida que se avanza de etapa). Pero, ¿va a ser tan fácil resolver estos problemas como pretende el gobierno? Tengamos en cuenta más factores antes de dar respuesta a esta pregunta.

Por ejemplo, supongamos que las medidas fuesen implementadas tal y como se han propuesto. Está previsto que en 1º y 2º de ESO los alumnos puedan usar las pantallas durante un máximo de una hora al día. ¿Podría el profesor de primera hora hacer una actividad de búsqueda de información en Internet con sus alumnos y “gastar” su tiempo de pantalla sin avisar a otros docentes? ¿Tendrían que cambiar su programación de clase por haber usado pantallas el profesor anterior? ¿Qué sucedería si uno de estos profesores diese clase de Tecnología y Digitalización? La respuesta a estas preguntas debería, en mi opinión, estar contemplada en la medida, o al menos mínimamente regulada.

Además, si se acaba prohibiendo el uso de dispositivos electrónicos como soporte para los libros de texto, estos tendrán que ser físicos, con el consecuente incremento en su precio (¿o acaso no se queja la gente de que los libros de texto sean caros?). Asimismo, un gran peso en la mochila de los alumnos puede causar problemas de espalda. Pensemos. ¿Preferimos evitar los problemas de salud causados por un uso abusivo de las pantallas o los provocados por una mochila más pesada? La respuesta a esto, creo yo, es algo sobre lo que cada uno debe reflexionar.

Yo no estoy en contra de la medida que impulsa el Gobierno de Aragón. Es más, creo que las evidencias científicas sobre un uso excesivo de las pantallas sugieren que algo debemos hacer al respecto. Pero opino, por otro lado, que no basta con establecer un número máximo de horas al día, o a la semana. Es necesaria una revisión exhaustiva de los problemas que puede causar la implementación de la medida, y una inclusión en esta de respuestas a todos estos contratiempos. Debería haber excepciones para asignaturas relacionadas con las nuevas tecnologías; y antes de hacer nada, se debería pensar sobre el impacto que una medida así puede tener. Porque yo, estudiando en la era digital, creo que es bastante alto.