Disfruta de las actividades del 12 Lunas otoño con el programa Z16 de Zaragoza
Este programa municipal ofrece un conjunto de experiencias de divulgación, ocio y prevención para jóvenes de entre 14 y 30 años. De manera gratuita, las personas interesadas podrán encontrar actividades como talleres, cocina, viajes, cine, teatro, deporte... ¡Y mucho más! No te lo pienses ni un minuto y descubre cuáles son las propuestas que más te gustan.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? Conócelas aquí.
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
Te recomendamos:
- Concierto J.S.Bach Cantatas: La Fundación Bachcelona prosigue su ciclo integral de cantatas J. S. Bach. En esta ocasión, presentan un programa con los solistas de la Bachcelona Akademie, acompañados del Bachcelona Consort. No te pierdas esta ocasión tan especial el próximo 19 de octubre.
- Sesión de cine con Memory: Esta película narra la historia de una trabajadora social y un antiguo compañero suyo diagnosticado con demencia temprana, quienes exploran el perdón, la memoria y la fragilidad de las conexiones humanas.
- ¿Sabes lo que es un fósil viviente?: Ven al Acuario y observa desde el interior del Amazonas las Arapaimas, una especie que no ha evolucionado desde su aparición. ¡Te esperamos!
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular
- El 'expediente Valery Fernández' y la gran hoja de servicios de Sebas Moyano
- Azcon y los cargos del PP plantan al ministro Óscar Puente en la inauguración de la A-22 en Huesca
- Azcón se desmarca de Extremadura y tomará 'sus propias decisiones' sobre un posible adelanto electoral