Disfruta de las actividades del 12 Lunas otoño con el programa Z16 de Zaragoza

Este programa municipal ofrece un conjunto de experiencias de divulgación, ocio y prevención para jóvenes de entre 14 y 30 años. De manera gratuita, las personas interesadas podrán encontrar actividades como talleres, cocina, viajes, cine, teatro, deporte... ¡Y mucho más! No te lo pienses ni un minuto y descubre cuáles son las propuestas que más te gustan.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? Conócelas aquí.

Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

