La Asociación Aragonesa de Psicopedagogia te ayuda a vivir las Fiestas del Pilar con responsabilidad

¿Tienes planes ya para las fiestas? Si un programa de fiestas cae en tus manos, o lo encuentras por la red, te cansarás de contar, antes de llegar al final, todos los actos que la ciudad ofrece. Lo que imaginamos que sí tienes localizado es el Espacio Zity, y quizá tengas ya las entradas para algún concierto. Algo inherente a las fiestas o los conciertos es el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y desde luego hay actividades que incitan más a este tipo de consumos …

Pero también hay actividades con las que disfrutar y pasarlo en grande sin necesidad de este tipo de sustancias.

¿Te has enterado de Viral Light? Música con tres DJ conocidos, maquillaje y otros entretenimientos en un espacio sin alcohol y seguro. Ya es la segunda edición, si te has quedado sin entradas, el año que viene estate atento en septiembre que seguro que repiten.

Aun así, te dejamos por aquí algunas ideas para llevar a cabo estos días al margen del consumo.

Acércate al pregón: puedes ver el desfile por el paseo de Independencia o acercarte a la plaza del Pilar y oír a los pregoneros, que este año tenemos a tres cineastas aragoneses de fábula: Pilar Palomero, Paula Ortiz y Javier Macipe. ¿Has visto alguna de sus películas? Eran jóvenes como tú, pero han logrado el máximo esforzándose en la profesión que han elegido. Asiste a un concierto: de pago o gratuito, disfrutando de la música o cantando si conoces al artista y ya te sabes las canciones. No necesitas nada más que tus sentidos y dejarte llevar por la música. Busca buenos amigos que te acompañen, porque en compañía, las actividades siempre son más gratificantes. Date un paseo por el centro: paseo Independencia, calle Alfonso… y disfruta de los artistas que hay repartidos por las calles, música en directo, mimos… incluso podrías dejarles una propina, porque al final, están ahí para ganarse el jornal. Y sobre todo, máximo respeto a su trabajo, porque aunque no estén en el escenario de un teatro, están trabajando. Visita las ferias: date un paseo por la zona disfrutando de un churro, una manzana dulce o una patata asada. Párate en una de esas atracciones top y alucina con las reacciones de la gente cuando sube o baja. Embriágate de los colores, la música, las luces y el ambiente festivo que se respira. Vístete de baturra o baturro y sal en la ofrenda con tu familia o amigos: Es una tradición a la que año se suma más gente, que sólo puedes hacer aquí, en tu ciudad y que tiene mucha historia ya. También puedes visitar la plaza del Pilar al día siguiente e intentar adivinar cuánta gente ha tenido que pasar para que ramito a ramito se haya completado semejante manto de flores. Acércate a ver los fuegos artificiales: son en varios barrios y distintos días. Puedes aprovechar y comer con los amigos una hamburguesa o una pizza y disfrutar del cielo iluminado que nos dejan.

Estas son sólo algunas de las propuestas que te hacemos alternativas al consumo, con las que puedes disfrutar de las fiestas en modo free. Seguro que el ayuntamiento ha repartido en tu centro consejos para estos días frente al consumo de alcohol y otras drogas. Dedicarles unos minutos de lectura, porque saber actuar en determinados momentos, es importante para que las fiestas sean disfrutadas y no un mal recuerdo. ¡Y sigue buscando actividades en el programa de fiestas! Hay muchas atractivas y gratuitas que puedes hacer con los tuyos.

¡Felices fiestas!