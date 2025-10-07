'Espacios seguros' en las Fiestas del Pilar: estas son las iniciativas de la campaña 'No es no' del Ayuntamiento de Zaragoza

Los Pilares continúan y seguro que ya has tachado más de una actividad del programa de fiestas. Conciertos, food trucks, espectáculos, ferias… son muchas las opciones. Pero algo que es imprescindible tener en cuenta durante estos días es la seguridad. Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado una campaña que promueve unas fiestas seguras y previene la violencia digital, cada vez más arraigada entre los jóvenes.

Puntos de encuentro

Entre las actuaciones llevadas a cabo por el consistorio de la capital aragonesa se encuentra la instalación de Espacios Seguros, antiguos Puntos Violeta, que amplían la cobertura y refuerzan también las atenciones a otro tipo de conductas para garantizar la seguridad de todos.

El objetivo de esta iniciativa es crear una red de «lugares seguros» que mejoren la calidad de los eventos festivos y que ayuden a prevenir situaciones de gravedad. Actuarán como punto de información y sensibilización para fomentar comportamientos saludables y libres de violencia, además de ofrecer apoyo y asesoramiento a aquellas personas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia, situación que atente contra su salud, violencia sexual, agresiones sexistas o violencia por identidad.

Estos espacios se ubicarán en la plaza del Pilar, el recinto ferial, el Espacio Zity, la Estación del Norte, el Jardín de Invierno, la fiesta Viral Light, la plaza Merino y en las Foodtrucks del parque de San Pablo.

Taxi seguro

Además, la estrategia del ayuntamiento pasa por la creación de un protocolo de actuación en espacios de ocio y deportivos, de forma que establecimientos como bares, discotecas peñas o pabellones municipales se convierten también en espacios seguros a los que acudir en caso de emergencia.

Asimismo, los taxis de Zaragoza se suman a esta campaña. Con todo ello, el ayuntamiento y la sociedad zaragozana avanzan hacia una ciudad inclusiva, segura y libre.

Campaña 'No es no' del Ayuntamiento de Zaragoza para las Fiestas del Pilar 2025 / Servicio especial

‘No es no’

Por otro lado, un año más, el Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado la campaña No es No, implicando a toda la ciudadanía para erradicar las agresiones sexistas. En esta ocasión, el mensaje se centra en la violencia y el control que pueden ejercerse en el ámbito digital. Nos encontramos en un momento en el que muchas relaciones afectivas comienzan a través de las redes sociales, canales de mensajería y aplicaciones, y aunque las interacciones son en el mundo virtual, las consecuencias se viven en la vida real.

Según el informe Así somos. El estado de la adolescencia en España, existe un uso intensivo y y una presencia constante y cotidiana en las redes sociales por parte de esta generación, que comienza a relacionarse en estos entornos antes de los 14 años. El estudio alerta de la violencia en entornos digitales, con difusión no consentida de imágenes o el control que se ejerce, y que impacta en la salud mental y en las relaciones. De hecho, el 84% de las chicas de entre 12 y 16 años tienen miedo de que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante inteligencia artificial.

Con los lemas Un match no implica nada y Un fueguito no implica nada, la campaña centra sus esfuerzos en dejar claro que lo que ocurre en redes sociales no tiene porque trascender en la vida real. El fueguito en Instagram se queda en Instagram, no tiene que conllevar nada más, ni servir como motivo de chantaje para pedir contenido inapropiado.

Para la consejera de Políticas Sociales del ayuntamiento, Marian Orós, esta campaña se realiza con el objetivo de crear «el clima de igualdad y convivencia que caracteriza a Zaragoza». Además, dirigir la campaña al ámbito digital ayuda a prevenir la violencia online y a desmontar prejuicios que confunden el interés, las interacciones o la visibilidad en redes con el consentimiento real o una disponibilidad sexual.

Como material de concienciación, y con el lema No es no, el ayuntamiento ha diseñado 4.000 pegatinas, 7.500 tarjetas, 5.000 pulseras, 2.000 lanyards, 5.500 tapavasos y 3.000 tatuajes, que se distribuyen durante estos días en los espacio seguros como merchandising de sensibilización. A ello se le suma el material con la imagen del espacio seguro y alcoholímetros y cuadernos de información del Centro Municipal de Prevención de las Adicciones y de Zona Salud Joven Amparo Poch.