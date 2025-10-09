Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Te atreves a mirar bajo la trampilla? Sumérgete en el terrorífico relato de un alumno del Colegio de Fomento Montearagón de Zaragoza

Texto escrito por Álvaro Quílez, ganador del primer premio en la categoría 1º y 2º de ESO del III Concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro.

Álvaro Quílez

Colegio de Fomento Montearagón

Los vecinos decían que en el 3B no vivía nadie. Pero cada noche, a las 3:33, se encendía la luz del pasillo.

Nadia, la nueva inquilina del 3A, empezó a notar golpes suaves en el suelo, como si alguien rascara desde abajo. El casero insistía: «Ese piso lleva años vacío».

Una madrugada, el ruido fue insoportable. Nadia martilló el parqué con furia y descubrió una trampilla. Olía a humedad… y a algo más.

Bajó con el móvil en mano. Alumbró la oscuridad. Primero, los muñecos. Luego, los dientes. Y por fin, los ojos. Humanos. Abiertos. Muchos.

—¿Jugamos? —dijo una voz infantil, desde el rincón.

Corrió. Pero la trampilla ya no estaba.

Al día siguiente, la luz volvió a encenderse en el 3B a las 3:33. Y en el 3A... silencio.

