El Colegio San José de Calasanz de Barbastro entrega a sus alumnos los certificados de los exámenes de Cambridge

El pasado jueves 9 de octubre se celebró en el salón de actos del Colegio San José de Calasanz de Barbastro la entrega oficial de los certificados de los exámenes de Cambridge. El acto reunió a alumnado y profesorado en un ambiente de reconocimiento y celebración.

Desde el centro quieren dar la enhorabuena a los alumnos por su esfuerzo y constancia en el aprendizaje del inglés; también agradecen a las familias por el apoyo y su compromiso en fomentar el valor de los idiomas y también al profesorado del departamento de inglés por su dedicación y acompañamiento en todo el proceso.

Durante el evento, los estudiantes recibieron sus diplomas correspondientes a los niveles Starters, Flyers, KET A2, PET B1 y First Certificate B2, muchos de ellos con excelentes calificaciones. Se les animó a seguir desarrollando sus competencias lingüísticas, conscientes de que el dominio del inglés no solo representa un enriquecimiento cultural, sino también una herramienta clave para su futuro académico y profesional.

Desde el Departamento de Idiomas, felicitan a todos los participantes por este logro y los animan a continuar avanzando en su formación.