Cada primer lunes de octubre el IES Ítaca de Zaragoza celebra el Día de la Educación Financiera, que este 2025 llega con el lema Finanzas digitales: Aprende, Innova, Avanza. En el centro se han sumado a esta iniciativa con una semana repleta de actividades y propuestas que han convertido el instituto en un espacio para aprender, compartir e innovar en torno a la economía y las finanzas.

Se trata de una asignatura relativamente joven dentro del ámbito educativo, que comenzó a impartirse con la LOGSE de 1990, la ley que introdujo oficialmente la materia de Economía en el Bachillerato. Su relevancia no solo radica en lo que se enseña, sino también en la importancia de dar visibilidad a departamentos que, siendo pequeños dentro de los institutos, han desarrollado un papel fundamental en la formación de competencias prácticas y útiles para la vida cotidiana.

El principal objetivo de esta semana ha sido acercar la economía y las finanzas a todos de una forma práctica, divertida y cercana, mostrando que estos conocimientos no son solo para especialistas, sino herramientas útiles en el día a día. Con esa idea, el equipo docente del departamento, junto con alumnado de distintas etapas, ha organizado una completa programación de actividades, exposiciones y talleres que han convertido el aprendizaje en una experiencia compartida.

El IES Ítaca celebra la Semana de la Educación Financiera 2025 con talleres, juegos y aprendizaje práctico / Servicio especial

El Departamento de Economía ha contado con la participación de los grupos de Economía Social de 3º de ESO, Economía de 1º de Bachillerato, Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de Bachillerato, y Ofimática y Archivo de Documentos de 1º de FP Básica.

“En el montaje de todas las propuestas no solo hemos aprendido economía, también hemos trabajado competencias tan valiosas como el trabajo en equipo, la comunicación o la organización”, comentan desde el Departamento de Economía.

El comienzo de curso ha sido intenso, ya que apenas llevan una semana de clases, pero el éxito de esta celebración demuestra que el aprendizaje activo y colaborativo ha podido ser una poderosa herramienta educativa.

Destaca la implicación de la biblioteca del instituto, que ha preparado un expositor temático con libros y revistas sobre economía y finanzas personales, algunos de ellos procedentes de los fondos de la Biblioteca de la Universidad Laboral de Zaragoza. Los materiales están a disposición de toda la comunidad educativa.

El punto de encuentro principal ha sido la exposición instalada en la segunda planta, un espacio transformado por completo. Allí se han encontrado paneles informativos, curiosidades sobre el mundo económico y juegos interactivos diseñados para poner a prueba los conocimientos financieros del visitante.

Los puntos destacados de la semana de la Educación financiera del IES Ítaca de Zaragoza

Entre los diferentes expositores, ha llamado especialmente la atención Curiosidades sobre economía, un espacio organizado por áreas temáticas como Historia del dinero y la economía, Crisis y fenómenos financieros, Cultura y curiosidades modernas y Dinero y sistema financiero. Cada sección ha mostrado hechos sorprendentes y fenómenos curiosos, despertando la curiosidad de los visitantes y demostrando que la economía también puede ser divertida y fascinante.

Uno de los rincones más llamativos ha sido el Refranero Económico, una recopilación de expresiones tradicionales que demuestra cómo la sabiduría económica ha estado presente en el lenguaje popular desde siempre. “No pongas los huevos en la misma cesta”, “A río revuelto, ganancia de pescadores” o “El que guarda, siempre tiene” han sido solo algunas de las frases reinterpretadas desde un punto de vista económico.

También ha destacado el juego Enredo Numismático, una propuesta creada por el alumnado que ha consistido en adivinar a qué país corresponde cada divisa. Los participantes han podido poner a prueba su memoria, su conocimiento geográfico y su curiosidad por las distintas economías del mundo. La actividad ha despertado gran interés y ha servido para descubrir cómo el dinero refleja la historia, la cultura y la identidad de cada país.

Junto a este, otro juego muy popular ha sido Finanzas y Letras, en el que los participantes han tenido que relacionar términos económicos con sus definiciones correctas. La dinámica ha resultado divertida y educativa, ya que ha permitido repasar conceptos clave mientras se fomentaba el trabajo en equipo y la rapidez mental.

Divulgadores por un día

El alumnado se ha convertido así en divulgador por un día, explicando conceptos sobre ahorro, inversión, consumo responsable y emprendimiento a sus compañeros de otras clases. Muchos visitantes se han sorprendido al descubrir cómo la economía está presente en decisiones tan cotidianas como elegir qué comprar, planificar un viaje o gestionar el tiempo.

Otro de los platos fuertes de la celebración ha sido el reto ¿Cuánto sabes de economía?, una actividad abierta a todo el centro. A través de un código QR disponible en los expositores de la segunda planta y en la biblioteca, los participantes han podido acceder a un concurso interactivo con preguntas de distintos niveles de dificultad.

“Queríamos que la economía se sintiera viva, que no se viera como algo teórico o distante. La educación financiera forma parte de la vida diaria, y cuanto antes la comprendamos, mejor sabremos tomar decisiones responsables”, explican desde el Departamento de Economía.

El programa de actividades incluye también el taller Ciberprotege tu bolsillo, una iniciativa impulsada por Caja Rural del Jalón en colaboración con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El taller se llevará a cabo a finales de mes y abordará un tema crucial en la actualidad: la seguridad financiera en entornos digitales. Los ponentes enseñarán al alumnado cómo identificar fraudes en línea, proteger sus datos personales y comprender la importancia de la ciberseguridad en la gestión del dinero.

Esta Semana de la Educación Financiera no solo ha conseguido dar visibilidad a la educación económica dentro del instituto, sino que ha dejado una huella significativa en quienes han participado. Muchos alumnos coinciden en que aprender economía puede ser entretenido y útil, y que este tipo de actividades ha ayudado a entender mejor cómo funciona el mundo que nos rodea.

“La educación financiera nos resulta útil a todos en nuestro día a día; por eso, queremos darle la visibilidad que merece dentro del instituto”, concluyen los organizadores.

Con propuestas como esta, el Departamento de Economía del IES Ítaca demuestra que la enseñanza puede ser dinámica, participativa y conectada con la realidad. En definitiva, una jornada que no solo ha celebrado un día señalado, sino que ha sembrado entre los más jóvenes la semilla del pensamiento económico responsable y crítico, indispensable para el futuro.