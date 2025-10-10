Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Podrás escapar del Mental Experiment en Hollywood? Inténtalo de la mano del Programa Z16

Zaragoza

¿Estás preparado para enfrentarte a un reto como el que tenemos preparado? Te vas a sumergir en algo diferente desde que pisas la primera baldosa de nuestra clínica psiquiátrica. ¡Pero no te asustes! Porque no vas a sentir ni un ápice de miedo, el experimento es pura diversión llevada a la máxima locura. En 60 minutos tendrás que demostrar que estás sano y que deben darte el alta en nuestra clínica. ¡Las risas están garantizadas!

¡Este Escape Room está de locos! Y por pertenecer a Z16 puedes hacerlo totalmente gratis.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada del Z16. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace:

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

