EL ESTUDIANTE
¿Podrás escapar del Mental Experiment en Hollywood? Inténtalo de la mano del Programa Z16
¿Estás preparado para enfrentarte a un reto como el que tenemos preparado? Te vas a sumergir en algo diferente desde que pisas la primera baldosa de nuestra clínica psiquiátrica. ¡Pero no te asustes! Porque no vas a sentir ni un ápice de miedo, el experimento es pura diversión llevada a la máxima locura. En 60 minutos tendrás que demostrar que estás sano y que deben darte el alta en nuestra clínica. ¡Las risas están garantizadas!
¡Este Escape Room está de locos! Y por pertenecer a Z16 puedes hacerlo totalmente gratis.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada del Z16. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace:
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
Te recomendamos:
- Aqua Fit para octubre: En el Gimnasio Body Factory, realizarás dentro de la piscina diferentes ejercicios coreografiados con o sin accesorios que nos ayudarán a tonificar toda nuestra musculatura.
- Alicia en el País de las Maravillas: Casi 160 años después de que Lewis Carroll escribiera Alicia en el país de las maravillas, esta historia y su protagonista se han convertido en parte del imaginario colectivo de múltiples generaciones y ahora se podrá descubrir en una exposición en CaixaForum.
- IA y arte en Espacio Joven: La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en los campos de la creación artística está generando un profundo debate que redefine los cimientos de la cultura y la creatividad. ¿Qué es de la autoría, la originalidad y la titularidad? ¡Aprende en Espacio Joven Ibercaja!
