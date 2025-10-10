Un programa educativo que fomenta el respeto por los animales e impulsa el desarrollo de empatía

Mundo Animal, programa educativo del Gobierno de Aragón, nace hace siete años con el objetivo de fomentar el respeto hacia los animales e impulsar el desarrollo de la empatía y la sensibilidad hacia ellos. El programa esta dirigido a centros educativos de toda la comunidad donde los alumnos desde primaria hasta bachillerato reciben charlas informativas y talleres sobre la concienciación del bienestar animal.

Este año, el proyecto inicia su séptima edición con la participación de hasta 55 centros educativos. Para una de las coordinadoras de Mundo Animal, Pilar Badía, esto supone «una total consolidación del programa», ya que edición tras edición han visto como «cada vez se sumaban más colegios e institutos», explica la maestra.

Más que una charla

Los talleres de sensibilización «son lo primero», los profesionales de Mundo Animal ofrecen las charlas informativas, pero después dejan en las clases el material necesario para «seguir trabajándolo y consolidar esa sensibilización».

Desde juegos, hasta experiencias fuera del aula, las posibilidades son muchas y todas tienen como hilo conductor el respeto a los animales.

Como novedad, este año se ha creado el I Concurso de relatos Mundo Animal. Esta iniciativa está dirigida a alumnos de todas las etapas, «desde los más pequeñitos hasta los más mayores, todo el mundo está invitado a participar», apunta Badía. El objetivo del concurso es fomentar la sensibilización a través de la creación literaria y el desarrollo de la competencia comunicativa.

Los participantes tendrán que elaborar un pequeño relato sobre una experiencia personal que hayan vivido con un animal. Detalla la profesora que puede tratarse de «muchas cosas, desde un vínculo especial, una historia de adopción o un encuentro sorpresa con un animal salvaje».

Además, como incentivo para desarrollar las iniciativas propuestas, a final de curso se organizará un encuentro de los centros participantes para que alumnos y docentes pongan en común lo aprendido, así como sus experiencias y todo el material tratado durante el curso.