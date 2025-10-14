Midiendo la Tierra como Eratóstenes: los alumnos del Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza se sumergen en un experimento milenario

Un año más, el alumnado de Cultura Científica de 4º ESO del Colegio Santo Domingo de Silos ha participado con entusiasmo en el Proyecto Eratóstenes, una iniciativa internacional de ciencia colaborativa que invita a estudiantes de todo el mundo a replicar uno de los experimentos más ingeniosos de la historia de la ciencia.

Inspirados por el sabio griego Eratóstenes, que hace más de dos milenios calculó el tamaño de la Tierra utilizando únicamente la sombra de una vara y observaciones del sol, los estudiantes se han convertido en verdaderos investigadores. Con la colaboración de centros educativos de España y América, han logrado emular la proeza histórica, midiendo la sombra de una vara para demostrar de forma práctica que la Tierra no es plana y calcular su diámetro y radio terrestre.

Más allá de los números, el proyecto permite a los alumnos experimentar el método científico de manera rigurosa y creativa: plantean hipótesis, registran datos, analizan resultados y comparan sus cálculos con los de otros centros participantes. Para ellos, ha sido un auténtico viaje al pasado con resultados muy actuales, que combina historia, matemáticas y física de forma sorprendentemente práctica.

Midiendo la Tierra como Eratóstenes: los alumnos de 4º ESO se sumergen en un experimento milenario / Servicio especial

Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso del Colegio Santo Domingo de Silos con el desarrollo de competencias STEM y la educación basada en la investigación, mostrando que la ciencia es accesible, colaborativa y apasionante. Cada experimento se convierte en una oportunidad para fomentar la curiosidad, la colaboración y la capacidad de resolución de problemas entre los estudiantes.

Con proyectos como el de Eratóstenes, el colegio no solo potencia el aprendizaje académico, sino que también inspira a los alumnos a mirar el mundo con ojos críticos y creativos.