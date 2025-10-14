Más niñas que nunca juegan al fútbol en Aragón tras el éxito de la selección femenina en el Mundial del 2023

El 20 de agosto de 2023 marcó un antes y un después en el fútbol español, no solo porque vimos a nuestras jugadoras alzar la ansiada Copa del Mundo por primera vez, sino porque el fútbol femenino daba un paso al frente y comenzaba un camino ascendente que no ha parado desde aquel emocionante momento.

Se ha notado en los patios de los colegios e institutos, donde cada vez se ven a más chicas jugar; se ha notado en las tiendas de equipaciones, donde cada vez se venden más camisetas rotuladas con los nombres de las campeonas del mundo; y se ha notado en los clubes aragoneses, que han visto multiplicadas por tres las fichas de inscripción desde ese verano que celebramos el gol de Olga Carmona.

Las inscripciones todavía continúan, pero según María Gascón, responsable de fútbol femenino de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF), este año no será diferente, ya que «cada temporada se suman unas 250 chicas más». Se estima que en este mes de octubre se alcanzarán las 4.000 jugadoras entre todas las categorías.

"Cada vez empiezan a edades más tempranas"

Este interés por el fútbol es visible en el campo, donde «cada vez empiezan a edades más tempranas». Para Gascón es «imprescindible» la creación de categorías femeninas «que vayan a la par que las masculinas», porque así «las jugadoras tienen más posibilidades a la hora de encontrar un equipo en el que jugar y no haya mucha diferencia de edad».

De hecho, esta temporada 2025/26 arranca con una nueva categoría juvenil, de forma que las adolescentes aragonesas (nacidas del 2013 al 2018) podrán jugar al fútbol 11. Hasta ahora, las menores de 16 o jugaban al fútbol 8 o si querían jugar al fútbol 11, tenían que hacerlo en la categoría regional con mayores de edad de hasta 30 años.

En este sentido, no solo hablamos de jugadoras: en la RFAF también se ha producido un incremento en el número de entrenadoras, técnicas y auxiliares. Esto consolida «el cambio de mentalidad que se está produciendo», ya que es un aumento de presencia femenina «en todos los lados, no solo en el terreno de juego».

Selección aragonesa de fútbol femenino sub 16 / Servicio especial

Las referentes marcan el camino en el fútbol femenino

Y es que, las referentes son muy importantes en este aspecto. Jugadoras como Alexia Putellas, Salma Paralluelo o Irene Paredes, entre muchas otras, han animado a pequeñas y mayores a atarse las botas. Para Gascón es «indispensable» que se retransmitan los partidos de las ligas femeninas, ya que «de verdad anima a las chicas».

También destaca la visibilidad de «dos grandes equipos femeninos de Aragón, la S.D. Huesca femenino y el Zaragoza CFF, que están en Segunda División y esto también ayuda a que las jugadoras puedan ver más fútbol femenino», indica.

Es que, además, el panorama del fútbol femenino nacional está de celebración. El mes pasado Aitana Bonmatí se hizo con su tercer Balón de Oro consecutivo, el galardón que la acredita como la mejor jugadora del mundo. La catalana es la única futbolista en lograr tal hito.

El discurso de Aitana Bonmatí: "Hoy lo hemos conseguido" Al subir al escenario para recibir su Balón de Oro, Aitana Bonmatí aprovecho para dejar claro un mensaje: «Todavía queda mucho por hacer». Destacó que «este es el primer año que tenemos los mismos premios que en el masculino, hoy lo hemos conseguido». También agradeció el apoyo que recibe del Barça, de sus compañeras, del staff y de «todos los que reman cada día para que nosotras sigamos creciendo. No lo conseguimos solas, es gracias a un trabajo colectivo». Concluyó el discurso dejando claro que «somos más que futbolistas, tenemos que dar ejemplo a todo el mundo para las generaciones que vienen».

Selección aragonesa de fútbol femenino sub 14 / Servicio especial

En el terreno de juego

Sobre el césped, Alejandro García, entrenador de la selección aragonesa femenina sub 14, reflexiona sobre «el gran cambio en el fútbol femenino». Él también vio en el Mundial 2023 un punto de inflexión y considera que «vamos por el buen camino», pero reconoce que «todavía queda mucho por hacer para seguir creciendo».

Para él, la visibilidad del fútbol femenino es «clave» para despertar el interés en las jóvenes, que cada vez tienen más presencia en el campo y en las gradas. «Se está creando una afición muy chula, porque aunque no jueguen tantas como los chicos, sí que hay más gente siguiendo los partidos».

García apunta que «para seguir creciendo» se necesita «algo más que salir en la tele, que está bien, pero necesitamos más instalaciones y más medios humanos», y explica que para que más aragonesas se apunten se requiere «que haya más posibilidades, no solo por las edades sino también geográficamente», que no se centren los equipos en Zaragoza, sino que «si una chica de un pueblo de Teruel quiere jugar al fútbol, pueda hacerlo sin tener que desplazarse».

Coincide con María Gascón en la necesidad de referentes, y además, «mejor si son aragonesas, porque aquí tenemos muy buenos ejemplos como Salma Paralluelo, Mapi León o Marta Cardona». Tener cerca a estas «increíbles deportistas» puede no parecer tan importante a priori, pero «para las chicas lo es, porque les anima y motiva muchísimo, y es algo muy importante tener presente», detalla el seleccionador.

Y ese ánimo se ve en el campo porque las aragonesas «están compitiendo muy bien a nivel nacional». En 2022, por ejemplo, la selección sub 14 logró llevarse la copa del campeonato de Fase Plata. Pero «es solo el principio», porque «cada vez hay más calidad» y el «fútbol femenino aragonés logrará despuntar al más alto nivel», concluye Alejandro García.