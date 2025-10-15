Una alumna del IES La Azucarera de Zaragoza sobre el aumento de precios: "Cada vez va a ser más difícil vivir"

Últimamente se habla muchísimo de lo caro que está todo. Que si la luz sube otra vez, que si ya no nos alcanza para la compra del super, que si salir un rato con amigos cuesta un dineral. Y aunque a veces parece que eso solo lo notan los adultos, la verdad es que nosotros, los adolescentes, también lo sentimos. No pagamos las cuentas ni compramos la comida, pero estamos ahí, viendo cómo cambian las cosas y cómo nuestras familias lo viven.

No se trata solo de economía o política, como dicen en la tele. Esto se nota en la casa, en el día a día. Antes, si pedía salir al cine o comprar algo rico, mis padres podían decir que sí sin pensar tanto. Ahora, muchas veces la respuesta es “mejor otro día” o directamente “no se puede”. Y no es por maldad ni nada, es que de verdad las cosas están carísimas. Todo se vuelve más complicado, incluso lo más simple.

Me he dado cuenta de que ya no se trata solo de la subida de precio del pan o la leche. Se trata de cómo eso cambia la manera en que vivimos. He escuchado a mis padres hablar preocupados por el dinero, por si alcanza o no. Y aunque trato de no meterme, es imposible no notar cuando hay tensión por eso. Es injusto ver que mientras muchas cosas suben, los sueldos siguen igual. Es como correr una carrera en la que siempre vas perdiendo, por más esfuerzo que hagas.

Y no todas las familias la pasan igual. Hay algunas que ya estaban complicadas antes y ahora están mucho peor. A veces pienso en compañeros del cole que no pueden comprarse todos los materiales necesarios o que no tienen para el bus todos los días. Y me da una sensación rara, como una mezcla de tristeza y enfado, porque siento que algo tan básico como estudiar o tener una vida tranquila no debería depender de cuánto dinero tenga tu familia.

También pienso que no es justo que nosotros tengamos que crecer con esta sensación de que todo gira en torno al dinero. Como si todo lo demás fuera menos importante. Yo quiero vivir en un país donde no haya que preocuparse todo el tiempo por si “llegamos a fin de mes” o no. Donde mi familia y muchas otras puedan vivir con un poco más de tranquilidad, sin estar siempre al límite.

Sé que a mi edad no puedo cambiar las cosas grandes, pero al menos puedo decir lo que veo y lo que siento. Ojalá los que toman decisiones pensaran más en la gente común, en los que todos los días se levantan a pelearla. Porque si no se hace algo, cada vez va a ser más difícil vivir, soñar y hasta disfrutar de las cosas simples.