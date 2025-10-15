La inolvidable experiencia de una alumna del IES Domingo Miral de Jaca en sus movilidades Erasmus+: "Ocuparán siempre un cachito de mi corazón"

Me llamo Ana María Urieta Callau, tengo 17 años y estudio 2º de Bachillerato en el IES Domingo Miral de Jaca (Huesca). Mi instituto cuenta con la acreditación Erasmus +, un reconocimiento que facilita la participación en proyectos europeos. Gracias a esta acreditación, tanto el profesorado como el alumnado pueden acceder a ayudas para realizar intercambios y movilidades en distintos países de la Unión Europea, lo que permite aprender en contextos internacionales, compartir experiencias y enriquecer la formación académica y personal.

Yo he tenido la oportunidad de participar en diferentes intercambios desde el año 2023, es decir desde 3º de la ESO, hasta el año pasado (1º de bachillerato).

Mi primer intercambio fue una movilidad grupal junto a 12 compañeros más a Francia, más concretamente a una ciudad en el norte, cerca de Nantes, llamada Machecoul. Fue una estancia de una semana, en la cual hicimos diversas actividades, desde ir al instituto con ellos, hasta hacer actividades deportivas como paseos en bicicleta por la playa, chair a voile (karts con velas por encima de la arena de la playa), biatlón, talleres de cocina, visitas por la ciudad de Nantes, etc. Fue una semana increíble, en la cual me lo pasé en grande junto a todas las personas que conocí, y puedo asegurar que gracias a este viaje mi francés mejoró notablemente, sobre todo a la hora de entenderlo. Mi correspondiente se llamaba Mèlina y a día de hoy seguimos manteniendo el contacto, cosa que me llena enormemente.

La increíble experiencia de una alumna del IES Domingo Miral de Jaca en su movilidad Erasmus+ / Servicio especial

'Behind the wall' en el IES Domingo Miral de Jaca

Mi segunda movilidad de ERASMUS + fue durante el curso 2023/2024, mientras cursaba 4º de la ESO. Nuestros profesores de historia crearon un proyecto llamado BEHIND THE WALL, el cual aún sigue vigente en el instituto con cursos inferiores. Este proyecto era bastante ambicioso no solo porque fuese un Erasmus de organización triangular, ya que participábamos estudiantes de España, Italia y Francia, sino que este proyecto tenía un objetivo más allá de conocer gente; este proyecto buscaba:

Analizar y comparar la situación de los refugiados en España, Italia y Francia, y relacionarla con la política migratoria de la Unión Europea.

Compartir y fortalecer, mediante la educación, los valores democráticos de los tres países participantes en el proyecto.

Desarrollar habilidades de comunicación en inglés (lengua vehicular del proyecto).

Practicar la empatía, la tolerancia, el respeto, la cooperación y la solidaridad hacia los demás en general y hacia los refugiados en particular.

Por estos motivos, este proyecto sabíamos que no iba a ser nada similar al anterior.

A mí me tocó una correspondiente de Italia, por lo cual me puse contenta, ya que Italia era un país que no había visitado nunca. En este intercambio participábamos 20 personas de cada país, diez se iban a un destino y los otros diez a otro. Así que a principios de diciembre teníamos con nosotros a diez italianos y diez franceses, con las mismas ganas de intercambiar ideas y conocer que nosotros.

Hicimos tanto actividades culturales como lúdicas: fuimos a Belchite, a Canfranc, al Campo de refugiados de Gurs… Pero también fuimos a tomar chocolates calientes, a la bolera, a patinar, de excursiones, de compras… ¡Fue una semana inolvidable!, y aunque bien es cierto que los primeros días nos costó bastante relacionarnos, al final de la semana cuando tocó despedirse lloramos la mayoría, pero teníamos la ilusión de saber que veríamos a aquellos nuevos amigos meses después.

Y por fin llegó el gran y tan esperado día, 7 de abril de 2024. Me acuerdo perfectamente que nos recogió el bus en Jaca a las tres de la mañana para llevarnos hasta Barcelona. Fue un día entero de viaje, ya que cogimos dos vuelos hasta llegar a la “puntita” de la bota, porque íbamos hasta la Región de Calabria.

Al igual que cuando vinieron ellos hicimos muchísimas actividades tanto lúdicas como culturales, y conocimos a los otros 10 franceses e italianos que no conocíamos aún. Fuimos a la playa, a ver iglesias y museos, centros de acogida de inmigrantes, pueblos costeros cercanos a Calabria… Fueron unas semanas inolvidables, en las cuales hice grandes amistades. Y lo más importante, nos acercamos a la temática de los refugiados en primera persona, algo que no se puede aprender en las aulas.

El año pasado, es decir mientras cursaba 1º de bachillerato, tuve la suerte de poder realizar otra movilidad Erasmus +, y esta vez haciendo una de las cosas que más me llenan en este mundo: debatir. Desde 3º de la ESO gracias al instituto y a nuestra profesora de filosofía, he podido participar en diversos debates a lo largo de estos años. Este viaje lo realizamos porque nos invitó el instituto Marco Foscarini de Venecia a participar en su famoso FOSCAMUN. Esto es una simulación educativa de las Naciones Unidas en la que estudiantes de distintos países asumen el papel de delegados internacionales. Durante el encuentro debatimos sobre temas globales actuales, desarrollando competencias como la oratoria, la negociación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico.

Esta vez nos fuimos una semana entera, en la cual aparte de debatir, que fue increíble porque vimos cómo funcionaban los gobiernos de los países, y fomentamos el pensamiento crítico, también hicimos visitas guiadas por museos, calles y canales de la ciudad.

Honestamente, la gente de Venecia se portó genial con nosotros en todo momento, y yo tuve la suerte de tener una host llamada Isabela con la que conecté desde el primer minuto. Cierto es que también conocimos a gente de todos los lugares del mundo (México, Austria, Japón, Francia, etc). Me gustaría añadir también que este viaje reforzó mucho también la amistad con mis compañeros de clase, ya que hicimos mucha más piña entre nosotros y nos llevamos mucho mejor a partir de entonces.

Tras estos tres viajes, mi respuesta siempre que viene alguien de cursos inferiores a preguntar si debería apuntarse a estas actividades y movilidades, mi respuesta es un rotundo sí; ya que gracias a las experiencias Erasmus, estos viajes, actividades y personas que he ido conociendo, ocuparán siempre un cachito de mi corazón.